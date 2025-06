Francisco Cuoco foi alvo de processo de paternidade antes de morrer

Francisco Cuoco morreu aos 91 anos - Foto: Reprodução | TV Globo

O ator Francisco Cuoco, que morreu aos 91 anos nesta quinta-feira, 19, foi processado pelo modelo Antony Junior, que alegava ser fruto de um affair de Cuoco com sua mãe, e pedia reconhecimento da paternidade na Justiça. Oficialmente, ele deixou três filhos, Tatiana, Diogo e Rodrigo, de seu relacionamento com Gina Rodrigues, com quem foi casado de 1964 a 2014.

Antony, hoje com 43 anos, soube que o homem que o criou não era seu pai biológico ao mesmo tempo que uma tia afirmou que sua mãe teve um breve romance com o ator. O caso teria acontecido em 1978, quando a mulher, que vivia em Minas, passou uma temporada no Rio.

Os dois teriam se conhecido em um restaurante, a prova seria uma foto da mãe de Antony com o ator, então no auge do sucesso.

Francisco Cuoco se negou a fazer o exame várias vezes e sempre negou que fosse pai do modelo. Em 2023, o programa Balanço Geral, da Record, contou que o ator tinha finalmente feito o exame, e que o resultado fora negativo.

“Teve o encontro [com Anthony], foi muito amistoso. O resultado é negativo. Bom que ficou tudo devidamente esclarecido”, disse Cuoco na ocasião.

Há quatro anos, Antony vinha tentando fazer o exame de DNA para comprovação. Mas o ator não compareceu aos laboratórios algumas vezes sob a justificativa de problemas de saúde.

Morte de Francisco Cuoco

Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira, 19, aos 91 anos. O ator estava internado em hospital há 20 dias, mas qual a causa da morte do ator?

De acordo com informações da família do veterano, que o acompanhava em várias idas e vindas ao hospital, ele estava sedado no Albert Einstein, em São Paulo.

Francisco Cuoco vinha sofrendo com complicações de saúde provocadas pela idade e por um ferimento que infeccionou.

Ao jornal Folha de S. Paulo, a irmã do ator, Grácia, com quem ele morava, não informou a real causa da morte dele.

A carreira de Francisco Cuoco

Francisco Cuoco fez carreira na televisão, com mais de 60 anos dedicados às artes. Ele teve trabalhos na Tupi e protagonizou Redenção (1966), na Excelsior, a mais longa novela brasileira.

A estreia na Globo, onde fez carreira, foi em Assim na Terra como no Céu (1970). Teve papéis principais em diversas novelas, com destaque para o ambicioso Cristiano Vilhena de Selva de Pedra (1972), o malandro taxista Carlão de Pecado Capital (1975), o ilusionista Herculano Quintanilha de O Astro (1977) e os políticos corruptos Lucas Cantomaia de Eu Prometo (1983) e Severo Blanco de O Salvador da Pátria (1989).