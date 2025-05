Com 91 anos e 130 kg, Francisco Cuoco revela problema de saúde

Francisco Cuoco está debilitado e precisa da ajuda de cuidadores para desempenhar atividades básicas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Astro da TV Globo, o ator Francisco Cuoco, de 91 anos, revelou que está enfrentando alguns problemas de saúde. Com 130 kg, ele usa sonda no nariz e não consegue ficar em pé sozinho. Atualmente, ele está morando com a irmã Gracia, de 86 anos, em um apartamento na zona sul de São Paulo.

Cuoco, que também tem infecção nos rins e ansiedade, está debilitado e precisa da ajuda de cuidadores para desempenhar atividades básicas, como tomar banho. “Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas... É suportável", disse, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. O artista, que sofreu uma piora no último ano, “vai muito ao hospital - com apoio de enfermeiros para se locomover, e repousa quando está em casa”.

Mudança de hábito

O veterano revelou que não assiste mais novelas e consome apenas jornal. “Alguma reportagem mais interessante. Mas perdi o interesse em novelas. Vejo filmes. Mas não sempre, porque eles são muito longos”, disse.

Ao ser questionado sobre os seus trabalhos antigos, como ‘Selva de Pedra’ (1972) e ‘Pecado Capital’ (1975), ele afirmou lembrar de tudo. “Lembro direitinho. É chocante, foram muitos encontros, muitos achados na teledramaturgia. Foi muito bom. Eu não sei o que seria da arte sem esses momentos preciosos. (...) Eu era especial. Tenho fotografia da época, e vejo que era um ‘galãzura’ mesmo”, brincou.

Francisco Cuoco, que está afastado das novelas desde ‘Salve-se Quem Puder’ (2020), deve ser homenageado no programa ‘Tributo’, da TV Globo, em breve.

Trajetória

Na oportunidade, o ator se mostrou orgulhoso ao falar sobre a sua trajetória na televisão. “Sei que não foi à toa. Foi baseado em empenho, em entrega, em busca de igualdade. Passaram-se anos e experiências foram acumuladas. Eu perdia tempo, mas depois obtinha resultado. Foi bom. Agora quero tocar o barco. O próximo resultado está à frente”, concluiu.