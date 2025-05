Salário de Belo em nova novela gera revolta na Globo

Salário de Belo gera revolta na Globo - Foto: Reprodução

A escalação de Belo para Três Graças, próxima novela das nove da Globo, tem provocado desconforto nos bastidores da emissora. O cantor, que já possui registro profissional de ator (DRT), foi confirmado no elenco da nova trama de Aguinaldo Silva com um papel de destaque e salário elevado, o que tem gerado revolta entre atores veteranos da casa.

Segundo fontes ouvidas pela coluna de Fábia Oliveira, o cachê de Belo seria compatível com o de personagens centrais, apesar de o artista vir de fora do circuito tradicional da dramaturgia. “É uma injustiça com profissionais que dedicaram anos à atuação”, relatou uma fonte sob condição de anonimato.

Protagonismo?



Além da questão salarial, o espaço que o cantor ocupa na história também tem causado incômodo. Inicialmente cotado para uma participação especial, Belo ganhou projeção após se destacar nos testes. Com isso, seu personagem, Misael, se tornou um dos pilares da trama.

Na novela, Misael será um homem que perde a esposa após o uso de medicamentos adulterados e, movido pela dor, buscará justiça. Ele se tornará o principal antagonista do vilão Ferretti, interpretado por Murilo Benício.

Para conter a tensão, o diretor Luiz Henrique Rios estaria tentando gerenciar os conflitos nos bastidores e garantir o bom andamento da produção, prevista para estrear ainda este ano.