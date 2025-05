Suposto 4º filho de Gugu some e herdeiros decidem sobre herança de R$ 1 bi

Ricardo Rocha não teve mais sucesso na Justiça, enquanto filhos de Gugu aproveitam herança - Foto: Reprodução | Record e Redes Sociais

A briga pela herança de Gugu Liberato (1959-2019) parece realmente ter chegado ao fim. A prova disto é que, cinco meses depois da longa disputa e vitória contra Ricardo Rocha, que dizia ser um dos filhos do famoso, os herdeiros oficiais já usufruem da fortuna herdada.

Depois que o "suposto 4º filho" do apresentador não conseguiu mais avançar na Justiça, João Augusto, Marina e Sofia estão demonstrando nas redes sociais que dão novos rumos às suas vidas.

Gugu, que morreu em novembro de 2019 após um acidente doméstico nos Estados Unidos, deixou um patrimônio estimado em R$ 1,4 bilhão.

A divisão da herança de Gugu Liberato

Depois da desistência de Rose Miriam, mãe dos filhos do famoso, pela disputa bilionária, a herança ficou dividida da seguinte forma: 75% dos bens foram destinados aos filhos, com cada um recebendo aproximadamente R$ 350 milhões.

Enquanto que os outros 25% foram divididos entre cinco sobrinhos, que ficaram com cerca de R$ 70 milhões cada.

Como filhos estão usando a herança?

Após a morte do pai, antes mesmo da partilha dos bens, os três herdeiros seguiram vivendo nos Estados Unidos. Eles, porém, já estavam em casas separadas e passaram a investir na educação.

De acordo com o jornal Extra, o primogênito do comunicador, João Augusto, de 23 anos, concluiu no ano passado uma dupla graduação em Comunicação e Administração de Empresas pela Rollins College, cuja anuidade pode chegar a R$ 561 mil.

João Augusto e Marina após morte de Gugu

Solteiro, ele já confessou o desejo de seguir os passos do pai na comunicação. Além de tentar algo na TV aberta - ele já fez testes no SBT -, João também tem administrado os estúdios do pai, localizado em Barueri, São Paulo, que estão disponíveis para locação.

A publicação declarou que há um interesse do jovem de investir dinheiro numa coprodução para um programa de TV, algo que o próprio Gugu vinha fazendo com a Record antes da morte.

Nas rdes sociais, ele é discreta e evita ostentar, mas já mostrou viagens para Europa e apareceu com um relógio Montblanc Summit, avaliado em cerca de R$ 4 mil. Ele também revelou a compra de um óculos inteligente Ray-Ban Meta, com valor aproximado de R$ 5 mil.

E como vivem as gêmeas de Gugu?

Marina, uma das gêmeas de 21 anos, estuda Cinema e Produção de TV na Marymount University, na Califórnia, onde a anuidade custa em torno de R$ 302 mil. Ela, inclusive, produziu seu primeiro curta-metragem em inglês.

Neste ano, a jovem chegou a anunciar que era coautora do segundo volume do livro “Negócios sobre o Salto”, que está em produção nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, ela mostra o seu lado evangélico - assim como a mãe, Rose Miriam - e realiza lives com mensagens religiosas, compartilhando reflexões e pregando. Marina vive na Califórnia com o namorado, o surfista e skatista brasileiro Felipe Lessa, e já adquiriu um Tesla Model X conversível, avaliado em cerca de R$ 500 mil.

Sofia se casou nesta semana e esbanja carrões | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já a outra gêmea, Sofia, se formou em Administração de Empresas pela Pepperdine University, em Malibu, mas tem chamado a atenção da internet com o seu casamento. Na última semana, a herdeira se casou com o piloto de drift brasileiro Gabriel Gravino.

Dias antes do casamento, o casal apareceu com uma Ferrari vermelha avaliada em R$ 2,5 milhões, de acordo com o Extra.

Apaixonados por carros, eles somam com carros o valor de praticamente R$ 7 milhões. Isso porque o casal tem na garagem uma Ferrari 458 (R$ 2,5 milhões), uma Lamborghini Urus (cerca de R$ 4 milhões) e um Mazda Miata 1990 (cerca de R$ 72 mil), além de dirigir uma picape Ram 1500, avaliada em R$ 550 mil.