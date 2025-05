Popó vence Duda Nagle, mas elogia adversário por resistência

Duda Nagle resistiu até o último round aos ataques de Popó - Foto: Jhony Inácio | @jhonyfotoesportiva

O baiano Acelino “Popó” Freitas venceu mais uma edição do Fight Music Show (FMS), em São Paulo, na noite deste sábado, 17. O adversário foi o ator Duda Nagle, que foi levado ao chão em cinco oportunidades, mas resistiu ao nocaute e perdeu a luta por pontos.

O desempenho de Duda Nagle rendeu elogios de Popó, que parabenizou o ator pelo aniversário e por ter resistido até o fim da luta, em comparação com os adversários do pugilista nas outras edições do FMS.

“Ao contrário de Bambam, ao contrário de Dublê e de muitos que aqui sobem, você fez completamente diferente, fez o que nem lutador profissional aguentaria aqui. Sua filhinha hoje está orgulhosa de você”, declarou Popó ao final da luta.

Nagle também elogiou Popó, lembrou que o desejo para sua carreira de ator é apostar em filmes brasileiros de ação e agradeceu o trabalho da equipe que o preparou para a luta no FMS 6.

“Uma tremenda honra. Eu admiro muito a trajetória dele. Sou um ator que quero fazer cinema de ação, contar a história de grandes campeões como ele. Acredito muito no potencial do Brasil para isso. Eu só podia fazer o meu melhor”, disse Nagle.

“A partir do segundo round, vi que já estava embaçado só na questão de sobrevivência e de honra. Meu time me deu suporte total para seguir na batalha”, acrescentou o ator.

Como foi a luta

Nos três primeiros rounds, a luta foi uma brincadeira para Popó. Enquanto Duda Nagle evitava aproximação, o pugilista brincava, ria e cercava o adversário, sem tentar muitos golpes.

A partir do quarto assalto, porém, as coisas mudaram. Popó foi para cima de Nagle e o derrubou pela primeira vez, com um golpe conhecido com um soco de baixo para cima, atingindo o queixo do ator. Antes do fim do round, o carioca conseguiu se recuperar e voltar para a luta, sobrevivendo à tentativa de nocaute.

Coração valente 🥊



Duda Nagle está de parabéns e nem é só pelo seu aniversário! Resistiu, conseguiu absorver os golpes e chegou ao fim da luta! #FMSNoCombate pic.twitter.com/SNJSRcULU2 — Combate (@combate) May 18, 2025

No quinto e no sexto rounds, Popó levou Nagle ao chão mais quatro vezes. Em todos, o ator resistiu, conseguiu se levantar e retornar para a luta, sendo ovacionado pelo público paulista.

Terminada a luta, a vitória de Popó foi declarada com decisão unânime dos juízes, com 60-48, 60-48 e 60-48.

Na próxima edição do Fight Music Show, Popó deve enfrentar o fisiculturista Felipe Franco.