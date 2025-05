Gilberto Gil homenageia filho Pedro, morto em 1990 - Foto: Reprodução

Gilberto Gil fez uma homenagem emocionante ao filho Pedro, que completaria 55 anos se estivesse vivo, neste sábado, 17. O artista compartilhou uma foto do rapaz nas redes sociais e relembrou a data com carinho. Pedro Gil morreu em 1990, aos 19 anos, vítima de um acidente de carro enquanto dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Pedro era o primogênito de Gil com Sandra Gadelha, sua segunda esposa e mãe de Preta Gil e Maria Gil. Nascido em Londres, em 1970, durante o exílio do pai por conta da ditadura militar, Pedro herdou o talento musical e chegou a dividir o palco com Gilberto Gil no Rock in Rio de 1985, tocando bateria. Ele também foi integrante da banda Egotrip, conhecida pelo sucesso "Viagem ao Fundo do Ego".

Em entrevista ao programa Conversa com Bial em 2024, Gil falou com emoção sobre a perda do filho. “Eu tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, do filho ir antes do pai. Isso é duro”, confessou o cantor.



A publicação de Gil neste sábado comoveu seguidores e fãs, que enviaram mensagens de apoio e lembranças carinhosas a Pedro Gil.