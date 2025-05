Ator da Globo revela arrependimento por novela na Bahia; saiba motivo

Ator se arrepende por papel - Foto: Reprodução | Globo

Emílio Dantas abriu o jogo e disse que tem um arrependimento em sua carreira. O ator confessou que não fez uma boa escolha em aceitar ter sido o protagonista de Segundo Sol, novela da Globo ambientada na Bahia.

O folhetim, que teve imagens gravadas em Porto Seguro e Salvador, em 2018, contou com o galã no papel do músico Beto Falcão.

O problema, segundo o ator, é que a história se passava na Bahia, estado em que a maioria da população é negra, mas não era representada no elenco, que era formado em sua maioria por atores brancos.

“Foi muito errado eu ter feito o Beto Falcão. Jamais deveria ter aceitado esse papel. Não por conta do autor ou pela empresa. É que não condiz com a realidade", disse o famoso ao UOL.

Emílio Dantas completou: "A Bahia é feita 95% de pretos e quem deveria estar contando essa história era um preto. Acordei para isso muito tarde”.

Globo terá outra novela na Bahia

Guerreiros do Sol, que vai estrear em junho, terá cenários na Bahia. A trama, prevista para estrear 11 de junho no Globoplay e no canal Globoplay Novelas, teve gravações nas cidades de Canudos e Paulo Afonso, conforme informou com exclusividade o Portal A TARDE.

Filmada ao longo de oito meses, a história teve parte das cenas rodadas nos Estúdios Globo e em áreas inóspitas do Rio de Janeiro, mas também percorreu o Nordeste com foco especial em locações próximas a Canudos e Paulo Afonso, na Bahia, além de Piranhas e Delmiro Gouveia, em Alagoas.