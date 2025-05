Além de nova novela: 6 outras vezes que a Globo escolheu cidades da Bahia

Ezequiel ( Markus Konka ), Josué ( Thomás Aquino ) e Sabiá ( Vitor Sampaio ) em novela - Foto: Estevam Avellar/Globo

A nova novela da Globo, Guerreiros do Sol, vai contar com a beleza natural da Bahia como cenário. A trama, prevista para estrear 11 de junho no Globoplay e no canal Globoplay Novelas, teve gravações nas cidades de Canudos e Paulo Afonso, conforme informou com exclusividade o Portal A TARDE.

Filmada ao longo de oito meses, a história teve parte das cenas rodadas nos Estúdios Globo e em áreas inóspitas do Rio de Janeiro, mas também percorreu o Nordeste com foco especial em locações próximas a Canudos e Paulo Afonso, na Bahia, além de Piranhas e Delmiro Gouveia, em Alagoas.

Mas Guerreiros do Sol não é a primeira produção da emissora a escolher a Bahia como cenário. Ao longo das décadas, outras novelas da Globo também apostaram em cidades baianas para compor seus enredos.

6 novelas que tiveram a Bahia como parte essencial de suas histórias:

Renascer (1993 e 2024) – Ilhéus

Renascer | Foto: Divulgação | Globo

Tanto na versão original quanto no remake, exibido no ano passado, Renascer escolheu Ilhéus, na Costa do Cacau, como pano de fundo para contar a saga do fazendeiro José Inocêncio.

A cidade, eternizada nas obras de Jorge Amado, ajudou a construir o universo rural e intenso da novela, marcada por conflitos familiares, heranças e disputas de terra.

Tieta (1989) – Mangue Seco

Tieta | Foto: Divulgação | Globo

Baseada na obra de Jorge Amado, Tieta se passa na fictícia Santana do Agreste, inspirada no vilarejo de Mangue Seco, distrito de Jandaíra, no litoral norte da Bahia.

A trama acompanha a trajetória de uma mulher que, após ser expulsa de sua cidade natal, retorna rica e determinada a enfrentar o moralismo dos antigos moradores. As paisagens paradisíacas da região deram vida ao clima quente e provocador da novela.

Porto dos Milagres (2001) – Ilha de Comandatuba

Porto dos Milagres | Foto: Divulgação | Globo

Inspirada em elementos das obras de Jorge Amado, Porto dos Milagres teve parte de suas gravações na Ilha de Comandatuba, no sul da Bahia, além de contar com estruturas montadas em Canavieiras.

A novela retrata uma cidade fictícia dividida entre elites e populares, e contou com cenários que reforçaram o clima litorâneo e mágico da trama.

Gabriela (2012) – Canavieiras

Novela Gabriela | Foto: Divulgação | Globo

Outra adaptação do universo de Jorge Amado, Gabriela se passa na Ilhéus dos anos 1920, mas teve Canavieiras como principal locação para reconstituir o ambiente da época.

A cidade do sul baiano serviu como cenário para a história da jovem sertaneja vivida por Juliana Paes, que transforma a vida dos moradores ao chegar à cidade marcada por coronelismo e tradições rígidas.

Segundo Sol (2018) – Porto Seguro e Salvador

Segundo Sol | Foto: Divulgação | Globo

Com enredo dividido entre o interior e a capital baiana, Segundo Sol mostrou a história do cantor Beto Falcão, que finge a própria morte e se refugia na fictícia ilha de Boiporã. A produção teve cenas gravadas em Trancoso, Arraial d'Ajuda, Porto Seguro e Rio da Barra.

Na segunda fase, Salvador ganha destaque com locações no Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e outros pontos turísticos da capital.

Velho Chico (2016) – São Francisco do Conde, Cachoeira e São Francisco do Paraguaçu

Velho Chico | Foto: Divulgação | Globo

A novela retrata conflitos entre famílias ribeirinhas ao longo do Rio São Francisco. Cidades históricas como Cachoeira, São Francisco do Conde e São Francisco do Paraguaçu foram escolhidas para compor os cenários do enredo, reforçando o tom regional da trama que mistura política, tradição e disputas por terras.