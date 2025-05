5 curiosidades sobre a nova novela da Globo gravada na Bahia

Isadora Cruz e Thomás Aquino protagonizam a obra - Foto: Estevam Avellar | Globo

Chega ao Globoplay e canal Globoplay Novelas (antigo Viva), no dia 11 de junho, a novela original “Guerreiros do Sol”, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg. A trama se passa no sertão nordestino entre as décadas de 1920 e 1930 e foi gravada em duas cidades da Bahia: Canudos e Paulo Afonso, cenário natural do cangaço e berço de histórias épicas.

“A história contada pelo George Moura e pelo Sergio Goldenberg pede uma produção grandiosa. A gente recriou o universo do cangaço. Gravamos grandes batalhas e exploramos a forma como os cangaceiros viveram, tudo isso para dar a dimensão do tamanho das lutas que foram travadas. O bando de Lampião durou mais de 20 anos e enfrentou mais de 300 soldados, e ‘Guerreiros do Sol’ precisa retratar essa realidade”, explica Rogério Gomes, diretor artístico da novela, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.



Trama inspirada em Lampião e Maria Bonita

A novela é livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, além de outros casais cangaceiros que marcaram a história do nordeste brasileiro. Com uma narrativa intensa e cheia de paixão, traição e luta por justiça, “Guerreiros do Sol” promete conquistar o público com um enredo que mistura ação e romance.

Rosa e Josué: amor em tempos de guerra

A história gira em torno de Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), dois sertanejos que se tornam um dos casais de cangaceiros mais temidos e conhecidos da região. O casal protagoniza uma jornada de transformação, luta e afeto em meio a batalhas pela sobrevivência e questões políticas e sociais.

Episódios semanais no Globoplay

A cada semana, sempre às quartas-feiras, o Globoplay liberará cinco episódios de “Guerreiros do Sol”. Já no Globoplay Novelas, os capítulos vão ao ar de segunda a sexta, às 22h40, para quem quiser acompanhar o folhetim em ritmo diário.

Questões sociais, gênero e protagonismo feminino

Além de retratar o universo do cangaço, a novela traz debates atuais, como a presença da mulher no sertão, questões de gênero e sexualidade. As irmãs Rosa e Otília (Alice Carvalho) mostram a força dos laços familiares femininos. Do outro lado, os irmãos Josué, Milagre (Ítalo Martins) e Sabiá (Vitor Sampaio) enfrentam o vilão Arduíno (Irandhir Santos) em um embate que mistura política, afeto e vingança.

Elenco de peso

Isadora Cruz vive a protagonista Rosa

Após protagonizar Mar do Sertão (2022) como Candoca e brilhar como Rochelle em Volta por Cima (2024), Isadora Cruz assume o papel de Rosa, a heroína da vez em Guerreiros do Sol. A personagem promete ser marcante em sua trajetória como cangaceira e mulher à frente do tempo.

Thomás Aquino é Josué, o líder dos cangaceiros

Reconhecido por sua atuação em Bacurau (2019), Thomás Aquino emendou sucessos como Os Outros (2023) e Vale Tudo (2025). Agora, ele encarna Josué, o cangaceiro que vive um amor arrebatador com Rosa e lidera seu grupo com coragem e estratégia.

Irandhir Santos dá vida ao vilão Arduíno

Com passagens elogiadas por Amor de Mãe (2019), Pantanal (2022) e Renascer (2024), Irandhir Santos interpreta Arduíno, o grande antagonista da trama — e irmão de Josué.

Alice Carvalho interpreta Otília

Após o sucesso como Dinorah em Cangaço Novo (2023) e Joaninha em Renascer (2024), Alice Carvalho retorna ao universo sertanejo como Otília, irmã de Rosa e uma das figuras femininas mais fortes da novela.

José de Abreu é o Coronel Elói

Reencontrando Isadora Cruz após dividirem cena em Mar do Sertão e Volta por Cima, José de Abreu vive o Coronel Elói, figura poderosa que se casa com Rosa no início da história.

Daniel de Oliveira está de volta como Idálio

Depois de três anos longe da televisão, Daniel de Oliveira interpreta Idálio, filho de Elói. A participação marca seu retorno em grande estilo.

Alinne Moraes vive Jânia

Fora das novelas desde Um Lugar ao Sol (2021), Alinne Moraes interpreta Jânia, uma mulher estudada e visionária, que desafia os padrões de sua época.

Nathalia Dill é Valiana

Após protagonizar Família é Tudo (2024), Nathalia Dill assume o papel de Valiana, personagem envolta em mistério e emoção.

Alexandre Nero interpreta Miguel Ignácio

Em paralelo à sua participação em Vale Tudo (2025), Alexandre Nero entra em Guerreiros do Sol como Miguel Ignácio, mentor e guia de Josué no cangaço.

O elenco de Guerreiros do Sol ainda conta com nomes como Marcélia Cartaxo, Markus Conká, Larissa Bocchino, Thereza Fonseca, João Fontenele, Vinicius Patrício, Alana Cabral, Maria Zenaide, Danilo Grandheia, Alanys Santos, Marco França, Ênio Cavalcante, Odilon Esteves, Julio Adrião, Rodrigo Garcia, Renato Livera, Davi Moreth, Mateus Honori, Alexandre Paz, Marcio Vito, Pedro Di Carvalho, Claudio Jaborandy, Rafa Sieg, Romeu Benedicto, Kelner Macedo, além de Ítalo Martins, Vitor Sampaio, Rodrigo Lélis, Larissa Góes, Kaysar Dadour, Luiz Carlos Vasconcelos, Otávio Müller, Carla Salle e Pedro Wagner.