Ex-atriz da Globo denuncia ter sido dopada e chantageada na Europa - Foto: Reprodução

A atriz e cantora Maia Hazel usou as redes sociais neste sábado, 17, para relatar um episódio traumático vivido durante sua viagem para a Europa. Em um vídeo gravado dentro do avião, a artista, conhecida por interpretar a Morte na novela Quanto Mais Vida, Melhor (TV Globo, 2021-2022), afirmou ter sido dopada, roubada e chantageada por um homem que havia conhecido recentemente.

“Convidei alguém que eu não conhecia muito bem. Essa pessoa me arrastou, me drogou, me roubou milhares de euros e tirou vídeos pessoais do meu celular. Agora está tentando me chantagear”, revelou a atriz, falando em inglês na gravação. Maia seguiu: “Já fui cancelada muitas vezes, não me importo com o que mostrarem. Eu mantenho o que acredito".

O caso teria ocorrido pouco antes de Maia embarcar para o Festival de Cannes 2025, na França. Abalada, a artista contou que encontrou forças para seguir viagem por conta do compromisso profissional. “Saber que estou indo para Cannes me dá coragem”, afirmou.



Até o momento, Maia não divulgou a identidade da pessoa envolvida nem se houve registro de ocorrência junto às autoridades.