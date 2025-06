Francisco Cuoco recebeu homenagem da Globo antes de morrer

O ator participou de um programa na Globo - Foto: Daniela Toviansky | Divulgação

Francisco Cuoco foi homenageado pela TV Globo cerca de duas semanas antes de sua morte, que foi confirmada nesta quinta-feira, 19. Conhecido por seus papéis em diversas telenovelas da emissora, o ator foi uma das personalidades da série ‘Tributo’, que relembra a trajetória de veteranos do canal.

Durante o programa foram relembrados papéis dele em “Pecado capital”, “Selva de pedra”, “O Astro” “Segundo sol”, “Salve-se quem puder” e uma participação na série “No corre”, da Globo, que foi seu último trabalho na TV, em 2023.

Durante sua participação no programa, Cuoco falou sobre sua carreira e refletiu com relação à profissão. “O ator nunca está completo. Há sempre algo que lhe falta. Ser ator é viver num estado de desamparo permanente, que só cessa no encontro com o outro”, disse ele.

Amiga do ator, a atriz Elizabeth Savalla elogiou a trajetória do artista. “Ele estava na hora certa, no lugar certo e era o ator certo para os personagens que fez”, disse ela durante sua participação na atração.

Com imagens de arquivo e depoimentos de amigos e familiares, o ‘Tributo’ foi exibido no dia 6 de junho, contando uma história que foi acompanhada pelo público, ao longo de décadas, transformando Cuoco em um “astro” nacional.

Vida de Cuoco após a fama

Pouco antes da exibição do programa, Cuoco falou sobre seu estado de saúde e sua vida após a fama. Ele contou que estava pesando cerca de 130 kg e tinha “dificuldades de locomoção”, sem conseguir “ficar em pé sozinho”.

Ele morava com a irmã de 86 anos em um apartamento na zona sul de São Paulo e dependia de cuidadores para atividades cotidianas como levantar-se da cama e tomar banho.