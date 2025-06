Gerações brigam: forró raiz ou piseiro no São João? - Foto: Bruno Dias / Ag. A TARDE

Marcado pelo forró, sanfonas, triângulos e outros instrumentos característicos, o São João passou por uma modernização em seus estilos musicais nos últimos anos. A mistura de ritmos, cada vez mais presente, gerou divergências entre as gerações que marcaram presença no Pelourinho nesta quinta-feira, 19.

Enquanto os mais velhos ainda preferem o forró tradicional, por valorizarem as raízes da festa, os mais jovens defendem a modernização e a mistura de sons como parte natural da modernização do evento.

Em busca da opinião do público, a reportagem do Grupo A Tarde conversou com o músico e forrozeiro Iraiy Marques, de 79 anos. Natural de Minas Gerais, ele defendeu a pegada mais clássica do gênero.

“Eu prefiro a música mais antiga. Inclusive, as músicas de Luiz Gonzaga. Música com origem, com história, com conteúdo. Essas outras aí, eles inventam qualquer coisa. As músicas antigas são melhores. Eu acho que essa modernização do forró acaba descaracterizando o São João, que foi criado lá atrás”, disparou

Para Iraiy, o forró deve ser valorizado pela nova geração. “Hoje o forró deu uma caída e eu sou contra que ele acabe. Não gostaria que sumisse, porque é bom demais. O forró é pra família toda, é alegria”, concluiu.

Uma visão diferente

Enquanto o homem defende a originalidade do gênero, seu sobrinho, Laio Marques, de 35 anos, possui outra visão. Também mineiro, o rapaz acredita que os jovens devem aproveitar o momento atual sem esquecer do passado.

“A gente tem que respeitar as raízes. As raízes vêm primeiro, aquela música com sanfona, triângulo, zabumba, que são as origens do forró”, iniciou.

“Mas também respeitamos tudo que foi feito depois, inspirado no que veio antes. Então, as músicas de hoje, mais atualizadas, também são boas. São músicas que a gente curte no São João aqui em Salvador”, concluiu.

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: