De cadeira de rodas e na 'muvuca': fã desafia chuva para ver João Gomes

Cleiceane, de 33 anos, não pensou duas vezes antes de curtir, pela primeira vez, o São João da Bahia, mesmo que isso custasse se molhar toda de chuva. O motivo: assistir João Gomes.

A jovem, que é cadeirante, apesar de ter um espaço só para pessoas com deficiência no Parque de Exposições, preferiu estar na 'muvuca'.

"É a primeira vez que estou curtindo o São João da Bahia. Estou achando maravilhoso e estou muito empolgada. É um espaço acessível e espaço e eu gosto de estar no lugar que eu quiser", apontou ela.

Apesar de dizer que não é fanática por João Gomes, a presença na festa junina em Salvador foi para curtir o cantor.

Devido às diversas chuvas em Salvador e a intensa movimentação de público no espaço aberto, Gleyciane diz que não deve ficar até o final. "Mas com certeza volto mais vezes", brincou.

Apesar de ter aprovado o espaço e a acessibilidade para pessoas com deficiência, ela pediu: "senti falta de rampas, poderia ter mais".

