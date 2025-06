Cantor surpreende com declaração inusitada para esposa: "Sua chata"

Conhecido pelo bom humor, Danniel arrancou risos e suspiros da plateia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O clima junino ficou ainda mais especial durante a apresentação de Danniel Vieira no São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições, em Salvador. Conhecido pelo carisma e pelas músicas que misturam sertanejo com forró, o cantor surpreendeu o público ao fazer uma homenagem romântica, mas inusitada à esposa, com quem compartilha a vida há 18 anos.

Conhecido pelo bom humor, Danniel arrancou risos e suspiros da plateia ao declamar para a amada a letra de 'Chata', música em parceria com Netto Brito. "Chuchu, ela briga por tudo e por nada. Mas eu amo demais essa chata. Tão perfeita com os seus defeitos".

O cantor ainda fez uma brincadeira com a altura dos dois: "olha o tamanho da morena que mora lá em casa. Te amo, Chuchu", disse o cantor, emocionado e divertido, enquanto o público vibrava.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Transmissão ao vivo do São João 2025

A festa em Salvador segue até o dia 24. Acompanhe a transmissão ao vivo do São João 2025 no canal do Youtube do Grupo A TARDE: