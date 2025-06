Após galinha, Simone pode receber outra surpresa inusitada em Salvador

Cantora foi surpreendida com uma galinha viva doada por um fã - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Faltando pouco mais de cinco horas para o início do show da cantora Simone Mendes, um grupo de fãs da cantora Simone já se aglomera em frente ao palco do São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador, à espera da artista.

O motivo? São inúmeros, dentre eles, é curtir o show do início ao fim o mais próximo da voz do hit “Erro Gostoso”.

Fã desde o Forró do Muído, quando a dupla surgiu no país, em 2007, a soteropolitana Ana Fernanda, de 37 anos, revela os motivos de chegar tão cedo para ver a artista.

O amor é tão grande que faz a gente vir bem cedo. Estou aqui para ver ela de pertinho porque é muito mais emocionante Ana Fernanda

Curtindo ao lado da sua amiga Ana Flávia, de 22 anos, que também é fã da artista. Ao Portal A TARDE, a jovem diz que já deixou a sua terra natal para acompanhar o show da irmã de Simaria em outro estado.

“Eu já cheguei a ir a Maceió, e fiquei na grade, mas acabei passando mal. Mas, iria a outros lugares para vê-la”, disse ela, que mora em Salvador.

Presentes inusitados

Durante apresentação em Campina Grande, na Paraíba, Simone foi surpreendida com uma galinha viva doada por um fã.

O presente foi dado no último dia 14 de junho, no meio do show, enquanto a sertaneja cantava “Dois Tristes”.

Questionada se daria algo parecido à ídola, Ana Fernanda negou. Aos risos, a mulher disse que o seu presente seria relacionado a algo que a artista gosta.

“Um animal vivo, eu não teria coragem de dar. Mas, daria algo relacionado a galinha porque eu sei que ela ama”, afirmou.

