Banda Jammil e Uma Noites faz show gratuito de São João no Pelourinho

A banda Jammil e Uma Noites vai levar o clima de São João para o Largo do Pelourinho, em Salvador, com um show gratuito na madrugada deste sábado, 21, a partir de 00h20. A apresentação faz parte da programação junina do Centro Histórico, que neste ano tem como tema “Maior que a festa, só o nosso amor”.

O público poderá conferir as músicas do EP recém-lançado “Jammil em uma noite de São João”, em que a banda celebra a tradição nordestina com um repertório que mistura composições próprias e releituras de clássicos em ritmo de forró.

Entre as canções que estarão no setlist, está “Lua que anda no céu”, uma parceria inédita de Manno Góes e Ronaldo Bastos, gravada com a participação de Luiz Caldas. Outra novidade é “Nosso Forró é no Mar”, composta por Rafa Barreto, atual vocalista do Jammil, em parceria com Rubão Tavares. No EP, a faixa conta com a participação de Leo Estakazero.

A banda também preparou uma nova versão de “Mil Poemas”, música lançada pelo grupo em 2012, agora com arranjos de forró. Além disso, o público vai ouvir uma releitura de “Colo de Menina”, clássico do repertório de São João da banda Rastapé, composta por Jeorge Longuinho de Souza, e uma versão forrozeira de “Cajuína”, de Caetano Veloso.

Além das faixas do EP, outros sucessos conhecidos do Jammil também ganharão novos arranjos em forró para a apresentação especial.