Tomou bomba? Escandurras abre o jogo sobre shape musculoso

O cantor fez um show com mistura de ritmos - Foto: Reprodução | TVE

Filipe Escandurras chamou atenção do público que passou pelo Parque de Exposições na noite desta quarta-feira, 18. O cantor subiu ao palco usando uma regata branca e exibiu o corpo musculoso, recebendo elogios dos fãs e pessoas presentes no evento.

Em entrevista ao portal A TARDE, ele contou que a mudança na aparência foi feita a fim de melhorar a qualidade de vida. “Então, cara, eu acho que não é sobre shape. A saúde, ela é muito mais além do que você vestir uma roupa e ficar legal”, disse ele.

“Eu tenho dois filhos, tenho uma menina que é autista de 9 anos, Luna, e tem um guri chamado Davi, maravilhoso. E eu falei: ‘Eu quero ver meus filhos crescendo, eu quero ver meus filhos fazendo 15, 17, 18 anos. Quero poder sentar numa mesa para bater um papo com eles, viajar juntos’”, completou.

Obesidade

Durante a conversa, Escandurras também alertou o público sobre os perigos da obesidade e do sobrepeso, causados pelo excesso de alimentos gordurosos na rotina alimentar.

“Eu entendi que a obesidade é uma doença grave, onde as pessoas têm se prejudicado muito e entrado em depressão. A gordura também traz esse traço da depressão. Então, eu decidi, depois de inúmeras tentativas de começar a parar e não é fácil”, disparou.

“Tudo que a gente faz com frequência, a gente se acostuma. Se a gente come pizza todos os dias, a gente se acostuma. O nosso corpo se acostuma com a pizza. Se a gente acorda cedo todos os dias, sabe aquela pessoa que sempre fala: ‘Eu posso dormir 4 horas da manhã, 7 horas, eu tô de pé’? O metabolismo se acostuma. Então a alimentação é a mesma coisa”, reforçou.

Hábitos saudáveis

O famoso ainda aproveitou para aconselhar os fãs a manterem hábitos saudáveis no dia a dia, trocando fast foods por alimentos de qualidade. “Cuidem da saúde de vocês, não só para mostrar um shape bonitinho ali na praia e sim para você ter mais tempo de vida aqui na terra, porque o alimento que a gente come já não é tão saudável”, afirmou.

“O que o fast food nos oferece, são coisas que só nos prejudicam. Então você vê hoje essa legião de câncer. Antigamente era raro a gente saber que a pessoa estava com câncer. Hoje toda hora fulano tá de câncer, ciclano tá de câncer. Isso tem a ver sim com alimentação e obesidade, porque a obesidade traz estresse, traz raiva e a raiva e o estresse tem a ver com câncer. É uma catástrofe”, finalizou.