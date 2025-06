Escandurras abre o jogo sobre relação com Aline Patriarca após o BBB

O casal viveu um romance em 2023 - Foto: Reprodução | Instagram

Filipe Escandurras abriu o coração e falou sobre a sua relação com Aline Patriarca após a passagem dela pelo BBB 25. Em entrevista ao portal A TARDE, durante a festa de São João no Parque de Exposições, o cantor afirmou que a ex-policial militar está vivendo o que ela sempre sonhou e afirmou que conversou com ela depois da eliminação.

“Não encontrei com a Aline. Graças a deus ela está vivendo o que ela sempre quis. A agenda dela tá muito lotada e eu também com algumas coisas, acabou que não coincidiu da gente se encontrar, mas a gente se falou”, garantiu.

“A Aline é uma querida, uma menina que eu tenho um carinho muito especial aqui no meu coração por ela, pela mãe dela, pela irmã, pela família, enfim e desejo muito sucesso para ela. Espero que ela continue desfrutando disso”, completou.

O famoso ainda avaliou a passagem da baiana pela casa mais vigiada do Brasil. “Gostei muito da passagem dela no BBB e é um jogo né, um jogo que acontece de tudo, mas para mim ela foi a grande protagonista daquele jogo ali”, disparou.

Relação de Aline e Escandurras

Aline Patriarca e Filipe Escandurras viveram um romance em 2023. Eles ficaram juntos por alguns meses e o famoso chegou até a escrever uma canção para ela, chamada 'Me Viciou', na qual ele afirma “te bloqueei, mas já desbloqueei”.

Em entrevista ao gshow, ele afirmou que mantinha uma relação intensa com a ex-BBB. “Na nossa relação tinha muito isso, né? A Aline, ela é bem explosiva e eu também, então quando a gente se estressava bloqueava, desbloqueava, ela bloqueava, desbloqueava, e aí a gente colocou na música, também”, contou.

“A Aline é uma menina que eu tenho um carinho muito grande, a gente viveu um romance bem legal e, abaixo de Deus, ela me trouxe essa inspiração para a gente fazer essa música maravilhosa”, completou.

