Forró, sertanejo ou arrocha: o que o público quer no São João?

Uma das coisas que mais chamaram atenção nos festejos juninos da Bahia de 2025 é a presença massiva de gêneros como o arrocha e o sertanejo nas grades. A atração mais contratada no estado foi a banda Toque Dez, por exemplo. Diante disso, questionamentos a respeito da ausência do forró passaram a surgir.

O Portal A TARDE foi saber do público que marcou presença no primeiro dia do São João da Bahia, evento do Governo do Estado que começou nesta quarta-feira, 18, no Parque de Exposições, o que ele achar desse cenário. O consultor financeiro Rodrigo Menezes, 41 anos, disse que mistura de gêneros sempre é bem-vinda, “porque apesar de ser São João, é pra todos”.

“Tem São João no interior, que é o raiz, e o São João no capital é essa mistura para todo mundo curtir juntos. Querendo ou não, a sociedade sempre está mudando e a gente também tem que embalar nessa onda e se adaptar”, pontuou.

Para Rodrigo a mudança é algo natural. “Vai mudando com o tempo. E a gente tem visto. Porque antes o São João era muito mais forró e hoje em dia é muito pouco, faz falta, com certeza. E se realmente as pessoas preferirem isso, infelizmente a gente vai tornar o São João totalmente diferente. E o forró raiz faz falta, sem dúvida”, completou.

A comerciante Maria Tereza, de 41 anos, disse queria artistas como Joelma, Alceu Valença Geraldo Azevedo e Calcinha Preta no Parque de Exposições. Ela pontuou que atualmente está tudo misturado e que isso é bom. “Se ficar um ritmo só enjoa. Eu gosto da mistura, é bom e é bem-vinda. Sempre foi assim. A Bahia é assim, tem misturar. E todo mundo gosta. Quem mais reclama vem e gosta”, brincou.

A balconista Vanessa Castro destacou que está gostando bastante das grades. “As atrações estão ótimas. Mas está faltando forró, está precisando. Eu sou a favor da mistura. Eu gosto do pagode, eu amo forró. Mas, no São João, tem que ter mais forró”, completou.

Segundo o Painel de Transparência dos Festejos Juninos, divulgado pelo Ministério Público (MPBA) no dia 1º de junho, das dez atrações mais contratadas, apenas três — Batista Lima, Mastruz com Leite e Calcinha Preta — são de forró. As outras sete são de arrocha.

O ranking é liderado pela banda Toque Dez, que vai fazer 39 shows e vai faturar R$ 11,2 milhões. Na sequência vem: Tayrone, com 23 shows (R$ 6,5 mi); e Devinho Novaes, com 22 apresentações (R$ 4,5 mi).

Veja o Top 10 e o faturamento:

Toque Dez - 39 (R$ 11,2 mi)

Tayrone - 23 (R$ 6,5 mi)

Devinho Novaes - 22 (R$ 4,5 mi)

Batista Lima - 19 (R$ 3,4 mil)

Silfarley - 19 (R$ 3,5 mi)

Mastruz com Leite - 17 (R$ 3,8 mi)

Unha Pintada - 17 (R$ 5,6 mi)

Natanzinho Lima - 16 (R$ 9 mi)

Thiago Aquino - 16 (R$ 4,4 mi)

Calcinha Preta - 14 (R$ 6,8 mi)

Cenário que se repete

Em 2024, o cenário foi parecido — porém mais equilibrado —, com Toque Dez em primeiro lugar, com 44 shows na Bahia e faturamento de R$ 7 milhões. Ou seja, a banda aumentou o lucro em R$ 4,2 milhões em um ano.

Devinho Novaes ficou em segundo, com 39 apresentações. Logo depois veio: Heitor Costa (34), Mastruz com Leite (29), Tayrone (29), Iguinho e Lulinha (28), Calcinha Preta (25), Tarcisio do Acordeon (24), Vitor Fernandes (23) e Pablo (22).

Ou seja, cinco de arrocha e cinco de forró.

Transmissão do São João da Bahia

