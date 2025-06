São João movimenta bilhões e impulsiona mercado financeiro na Bahia

- Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Na Bahia, o São João é mais que uma festa. É força cultural que pulsa no interior, aquece a economia e gera impactos que vão além do mês de junho. O ciclo junino, que se estende até julho, transforma cidades inteiras em polos de consumo e negócios, movimentando setores como turismo, transporte, alimentação, vestuário e entretenimento. Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), as festas de São João geram mais de R$ 2 bilhões por ano no Nordeste. Só na Bahia, até 30% da receita anual de pequenos comerciantes do interior é alcançada nesse período.



Esse aumento de circulação de recursos, aliado ao fluxo intenso de visitantes, traz um novo olhar também para o mercado financeiro. Mais do que celebrar a tradição, o São João abre espaço para reflexões sobre a economia local, a gestão de recursos e o futuro financeiro de quem vive e empreende no interior.

Para Larissa Falcão, líder regional da XP no Norte e Nordeste, o desafio é pensar como o mercado pode apoiar de forma mais estruturada esses ciclos sazonais. “O São João gera um pico de liquidez local. Pequenos negócios aumentam suas vendas, o turismo aquece, e há um movimento importante de capital. O mercado financeiro pode ser um aliado, criando soluções que atendam essa sazonalidade, como linhas de crédito ajustadas ao ciclo de vendas e iniciativas de educação financeira voltadas para os empreendedores locais”, explica.

A ideia, segundo Larissa, é ir além do crédito emergencial e trabalhar com soluções que ajudem o empreendedor a se planejar: “Muitos pequenos empresários enfrentam dificuldades nos meses pós-festa por falta de gestão financeira. Por isso, temas como fluxo de caixa, precificação e formação de reservas financeiras são tão urgentes”, completa.

Dados da B3 reforçam que o interesse por investimentos cresce no estado. A Bahia lidera o número de investidores no Nordeste, com mais de 223 mil contas cadastradas e R$ 11,74 bilhões aplicados. O perfil segue majoritariamente conservador: 52% dos investidores baianos preferem renda fixa, com valores iniciais de até R$ 200.

Ainda assim, há um processo gradual de mudança de mentalidade, como explica Larissa. “O investidor baiano, mesmo com perfil mais cauteloso, já começa a olhar para a diversificação como forma de proteger seu patrimônio. E isso vale também para os empreendedores juninos, que precisam aprender a transformar o lucro da alta temporada em segurança para o restante do ano”.

Outro fator determinante é a força do relacionamento presencial. No interior baiano, a confiança no assessor e o atendimento personalizado seguem como diferenciais essenciais. “O olho no olho continua sendo fundamental. Nosso trabalho tem sido justamente criar esse elo, entender as dores locais e construir soluções que façam sentido para cada realidade”, afirma Larissa.

Cidades como Senhor do Bonfim, Amargosa, Cruz das Almas e Ibicuí são exemplos de como a festa movimenta não apenas a cultura, mas também o potencial econômico da região. Durante o São João, o aumento de turistas e o fortalecimento do comércio trazem novas possibilidades para o desenvolvimento financeiro local.

Entre a tradição das quadrilhas e o som das sanfonas, o que se vê é uma Bahia que celebra suas raízes enquanto avança na construção de um futuro mais próspero para quem vive do próprio negócio, e para quem decide investir nele.