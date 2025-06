Chefes de Estado, líderes empresariais, investidores, filantropos, bancos de desenvolvimento estiveram presentes - Foto: LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Organizado nos dias 7 e 8 de junho pela Fundação Príncipe Alberto II de Mônaco e o Instituto Oceanográfico de Mônaco, com o apoio da França e da Costa Rica, o Fórum de Economia e Finanças Azuis (BEFF) reuniu 1.800 participantes de quase 100 países em Mônaco, como parte da Conferência dos Oceanos da ONU (UNOC3).

Chefes de Estado, líderes empresariais, investidores, filantropos, bancos de desenvolvimento, todos responderam ao apelo: mobilizar mais recursos financeiros para investir em uma economia azul sustentável e regenerativa. Missão cumprida: vários bilhões de euros foram comprometidos para os próximos anos, e uma coalizão estruturada já está formada.

O Fórum de Economia e Finanças Azuis lançou as bases para uma coalizão financeira em apoio ao oceano, demonstrando, claramente, como as sinergias entre líderes políticos e agentes econômicos podem ser eficazes para identificar novas formas de agir, adaptando as regulamentações nacionais e internacionais às soluções mais sustentáveis.

O BEFF destacou mais de € 25 bilhões em investimentos já identificados em projetos concretos de transição oceânica em diversos setores: descarbonização do transporte marítimo e dos portos, restauração de ecossistemas marinhos, energia oceânica, biotecnologia. Uma dinâmica multissetorial foi impulsionada por uma ampla coalizão de atores públicos, privados, filantrópicos e financeiros, comprovando que o financiamento azul está se tornando uma realidade.

O BEFF também anunciou novos compromissos financeiros firmes, totalizando € 8,7 bilhões até 2030, impulsionando ainda mais o impulso em direção a uma economia oceânica regenerativa e sustentável: € 4,7 bilhões de filantropos e investidores privados, € 4 bilhões mobilizados por instituições financeiras públicas, representando cerca de 8% dos atuais fluxos anuais de financiamento azul.

Estruturando coalizões para o futuro do oceano. 80 empresas de 25 países, representando uma receita combinada de € 600 bilhões, assinaram o chamado para ação “Business in Ocean”, comprometendo-se a integrar riscos e oportunidades relacionados ao oceano em suas estratégias, relatar seus impactos nos ecossistemas marinhos, investir em soluções positivas para o oceano e apoiar uma transição justa e inclusiva para comunidades dependentes do oceano. E ainda, lançamento da aliança “Filantropos e Investidores no Oceano”, dedicada ao investimento de impacto para projetos de alto impacto ecológico e social, especialmente no Sul Global; o lançamento do Back Blue Commitment Ocean Finance, uma coalizão de atores financeiros que agora representam US$ 3 trilhões em ativos sob gestão, prometendo integrar considerações sobre o oceano nas decisões de investimento.

Alinhados com o ODS 14, a exemplo dos demais, a criação da aliança ´Finanças em Comum´ reúne 20 bancos de desenvolvimento representando, coletivamente, uma média de US$ 7,5 bilhões em investimentos anuais para a proteção dos oceanos. “Em apenas dois dias, acho que algo mudou, e o que testemunhamos aqui em Mônaco é exatamente isso. Testemunhamos isso ao longo de nossas discussões: tudo está agora pronto para realizar a grande reviravolta que nosso oceano exige e que o mundo espera”, declarou o Príncipe Alberto II de Mônaco.

