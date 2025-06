Empresa baiana ganha selo global GPTW

Time TXT na foto: da esquerda pra direita: Adson, Nathalia, Pepe Faro, Rodrigo Mazza, André Faro, Matheus Faro e Felipe Guanabara (TXT). Foto: Leonardo Trindade.

A TXT Build, dos baianos Felipe Guanabara e Rodrigo Mazza, acaba de ganhar o selo GPTW (Great Place To Work), certificação criada na década de 1980 pelo jornalista Robert Levering que busca analisar a percepção dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho, criando um diagnóstico aprofundado do clima organizacional.



Para o arquiteto e sócio da TXT, Rodrigo Mazza, o selo GPTW chancela o cuidado e responsabilidade da empresa com as pessoas envolvidas, o uso de tecnologias, a sustentabilidade e os procedimentos que estão presentes no DNA da marca como aliados de uma construção com maior eficiência, controle, qualidade e aproveitamento dos recursos.

Segundo Felipe Guanabara, engenheiro e sócio da TXT, a empresa mantém o legado de inovação e excelência, se destacando pela habilidade de adaptação e constante aprimoramento. "Nesta segunda, 26, por exemplo, entregamos mais um projeto com mais de 1.000 m²: a unidade da rede de Delicatessen Almacen Pepe, no Shopping Barra, com prazo antecipado de 30 dias”, acrescenta.

Felipe explica que a missão da empresa é fornecer soluções eficientes e sustentáveis para projetos de diferentes tamanhos e perfis, sempre com o compromisso de garantir qualidade, agilidade e responsabilidade socioambiental.

O lema da empresa não é pressa. É precisão! Felipe Guanabara - Sócio da TXT



Ainda conforme o sócio da empresa, a filosofia da TXT é inspirada nos princípios do Lean Construction, combinando planejamento rigoroso, equipes multidisciplinares e entregas de alta precisão. “O lema da empresa não é pressa. É precisão!”, pontua.

“Hoje, com mais de 200 colaboradores atuando diretamente em obras por todo o país, a TXT Build consolida sua presença nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, apostando em um modelo de gestão ágil, governança sólida e investimento contínuo em tecnologia”, afirma Felipe Guanabara.