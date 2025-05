Quinta edição do Prêmio Abapa de Jornalismo é lançada em Salvador

Edição de 2025 integra as ações em comemoração aos 25 anos da Abapa - Foto: Rodrigo Tardio | A TARDE

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) lançou, nesta sexta-feira, 9, em Salvador, a quinta edição do Prêmio Abapa de Jornalismo, uma iniciativa que reconhece o talento dos profissionais de imprensa que contribuem para colocar em evidência a cultura do algodão na Bahia.

A premiação, que totaliza R$ 123 mil, foi detalhada em uma coletiva de imprensa que reuniu jornalistas da capital baiana, autoridades e universidades parceiras. A edição de 2025 integra as ações em comemoração aos 25 anos da Abapa, que serão completados em maio, e os vencedores serão conhecidos em cerimônia prevista para o final deste ano, com data a ser divulgada.

O 5º Prêmio Abapa de Jornalismo conta com o apoio institucional da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia (Secom) e da Associação Bahiana de Imprensa (ABI). As inscrições para o 5º Prêmio Abapa de Jornalismo são gratuitas e estão abertas até o dia 30 de setembro, online, no site www.abapa.com.br, onde também está disponível o regulamento completo, com os critérios de avaliação e as orientações para envio dos materiais.

“A cotonicultura baiana viveu uma história de recomeço, crescimento e consolidação, colocando o estado como o segundo maior produtor de algodão do Brasil, com repercussões importantíssimas em nossa economia, assim como no desenvolvimento social da região Oeste e estadual. O papel da imprensa foi e tem sido extremamente relevante desde o princípio, sobretudo por dar visibilidade a uma região que, por sua distância da capital, era muitas vezes desconhecida. Costumo dizer que o algodão se tornou literalmente um fio na conexão entre essas ‘Bahias’ tão diversas, mas interdependentes uma da outra. A imprensa, como espelho da sociedade, amplifica esta pauta”, afirma a presidente da Abapa, Alessandra Zanotto Costa.

De acordo presidente da ABI, Ernesto Marques, toda iniciativa que promova e valorize o jornalismo tem o apoio e aplauso da associação. “Para além de reconhecimento individual conferido aos vencedores, iniciativas como o Prêmio Abapa representam o reconhecimento da sociedade sobre a importância do nosso trabalho e, claro, servem como um estímulo a mais para qualificação do trabalho de reportagem, que é a alma do jornalismo”, afirmou.

Marques revela que a cotonicultura e a imprensa na Bahia têm uma longa relação de proximidade.

“Isso pode ser visto na única imagem que se tem do jornalista Cipriano Barata, em que ele é retratado com roupas feitas com o algodão que se produzia em nossos campos desde aquela época. É a representação mais antiga dessa relação e da saga do povo baiano em busca de liberdade e prosperidade. A Abapa vem fazendo um trabalho primoroso, cultivando esta proximidade desde o momento da formação dos jornalistas. O Prêmio Abapa é, sem dúvida, uma das principais e mais valorizadas premiações dedicadas ao jornalismo baiano”, concluiu.

O prêmio é dividido em duas categorias. A Profissional é aberta a participantes de todo o país, já a Jovem Talento volta-se aos estudantes do curso de Jornalismo, que estejam cursando do quarto semestre em diante, em entidades de ensino parceiras da Abapa. “Embora seja aberta para profissionais de outros estados, o foco do conteúdo deve ser o algodão produzido na Bahia”, reforça a presidente da Abapa.

Na categoria Profissional, poderão ser inscritas reportagens veiculadas entre 9 de maio e 26 de setembro de 2025, em quatro formatos de mídia – Jornal, TV, Internet e Rádio – além da modalidade “Regional”, exclusiva para jornalistas e veículos de comunicação que atuem nas regiões Oeste e Sudoeste da Bahia. Os vencedores de cada modalidade receberão R$ 15 mil como premiação.

Na categoria Jovem Talento, serão premiados os três melhores trabalhos nas modalidades Escrita, Vídeo e Podcast. Uma das novidades desta edição é o reconhecimento também aos orientadores dos trabalhos em formato de podcast. Os materiais devem ser produzidos em contexto acadêmico, com orientação docente, e abordar temas ligados à cotonicultura da Bahia, como inovação tecnológica, sustentabilidade, inclusão social, educação no campo, produção, logística, dentre outros.

As universidades parceiras desta edição são: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Centro Universitário UNIFTC, Universidade Salvador (UNIFACS), Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE), Universidade do Estado da Bahia (UNEB – campi de Seabra e Juazeiro), Faculdade Anísio Teixeira (UNIFAT) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB – Vitória da Conquista e Feira de Santana).

Imersão

Como parte do processo de incentivo à formação, a Abapa vai promover, em parceria com as instituições de ensino, o Ciclo de Palestras e Visitas Técnicas ao Oeste da Bahia, nos dias 31 de julho e 1º de agosto, cuja participação é pré-requisito para concorrer. As inscrições para essa etapa devem ser realizadas até o dia 10 de julho. Após visitarem as lavouras e estruturas produtivas da imersão, os estudantes terão até 20 dias corridos para finalizar e enviar seus materiais, conforme a categoria escolhida.