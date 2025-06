Codeba aposta em ESG e inovação para modernizar portos baianos

Porto de Salvador é administrado pela Codeba - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

A Autoridade Portuária Codeba firmou duas parcerias estratégicas que têm como meta modernizar a infraestrutura portuária baiana, alinhando a gestão dos terminais do estado às melhores práticas globais – e ampliando a competitividade internacional. Os acordos, com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), visam à incorporação dos pilares da Governança Socioeconômica e Ambiental (ESG) à cultura organizacional e à aceleração da transformação digital dos portos que administra.

O pacote de ações prevê de diagnósticos institucionais e educação corporativa ao uso de tecnologias inteligentes para controle de resíduos, eficiência energética e rastreabilidade operacional. Com isso, segundo a companhia, os portos baianos serão mais sustentáveis, eficientes e transparentes.

A iniciativa, de acordo com a Codeba, também coloca a companhia como protagonista entre as autoridades portuárias brasileiras, alinhando sua gestão às metas da Agenda 2030 da ONU e às melhores práticas globais. Ao integrar sustentabilidade e inovação, a empresa afirma mirar na competitividade, no impacto social nas comunidades do seu entorno e em um novo padrão de excelência para o setor.

A parceria com a FIA tem como norte a integração dos princípios ESG à cultura organizacional da companhia. Para isso, a fundação conduzirá um estudo diagnóstico para identificar as necessidades de formação e desenvolvimento de pessoas em ESG, além de recomendar estratégias educacionais voltadas às comunidades locais, com foco em inclusão social e em práticas sustentáveis.

De acordo com a consultora da FIA e coordenadora operacional do projeto ESG, María del Carmen Chude, a iniciativa melhora a eficiência operacional, reduz desperdícios, evita retrabalhos e aumenta a produtividade. “Por isso, a Codeba decide fazer, neste momento, um estudo diagnóstico sobre suas próprias práticas de gestão e as competências de seus colaboradores, mapeando os pontos-chave que lhe permitirão internalizar os princípios ESG na cultura, das estratégias às operações”, afirma. “Para nós, ESG não é um resultado, é um processo que começa na companhia para ir além dela, para toda a sociedade.”

A FIA também analisará os processos financeiros e de gestão tributária da Codeba, buscando aprimorar a eficiência e a transparência. “A análise em relação à gestão tributária e financeira une-se à Educação Corporativa ESG para tornar processos mais eficientes”, explica Maria del Carmen. “O trabalho contempla a elaboração de estudos diagnósticos para viabilizar a implementação de estratégias que promovam a internalização dos princípios do modelo de gestão ESG, promovendo aprimoramento de competências internas e elevando os padrões de desempenho ambiental, social e de governança da companhia.”

Reunião entre representantes da Codeba e Fundação Carlos Alberto Vanzolini | Foto: Divulgação

Nesse sentido, a FIA deve atuar no mapeamento das competências dos colaboradores, no aprimoramento dos processos financeiros e tributários e na proposição de estratégias educacionais para comunidades do entorno. Tudo sob uma perspectiva participativa e colaborativa. “Todo trabalhador pode fazer contribuições significativas, porque sua percepção lança focos de luz diferentes, dependendo do local do qual se está falando”, afirma a coordenadora.

A escuta ativa e os mecanismos de participação efetiva serão estruturados para garantir que as críticas e sugestões dos colaboradores sejam incorporadas ao plano de ação. Segundo a consultora, “o projeto ESG na Autoridade Portuária Codeba tem encontrado as pessoas muito abertas e disponíveis a colaborar, a participar de modo fluido nas pesquisas, nos grupos focais e entrevistas”.

Parceria busca introduzir o conceito de Porto 4.0

Já com a FCAV, a parceria busca introduzir o conceito de “Porto 4.0” à Codeba, integrando tecnologias avançadas e práticas sustentáveis à operação portuária. O projeto inclui a implementação de sistemas de monitoramento de navios (VTS), gestão eletrônica de documentos, uso de energia solar, gestão inteligente de resíduos e modernização da infraestrutura de segurança.

O coordenador da FCAV, Caio Fontana, observa que os desafios e oportunidades do projeto passam pela integração do conceito “Porto 4.0” com as diretrizes ESG na Codeba. “Isto representa um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade estratégica para modernizar a infraestrutura portuária da região, exigindo o enfrentamento de obstáculos técnicos e culturais significativos”, avalia.

De acordo com ele, a FCAV também desenvolverá um sistema integrado de gestão (ERP), promoverá a digitalização dos processos e estabelecerá políticas de compliance robustas, incluindo canais de denúncia anônima e proteção a whistleblowers (denunciante, informante), para garantir uma governança ética e transparente, a exemplo do que é hoje praticado pela Codeba, a partir do fala.br.

“O planejamento estratégico da Codeba recomenda a implementação de práticas anticorrupção por meio de auditorias internas independentes e contínuas, baseadas em riscos, integradas ao compliance e com relatórios transparentes e com envolvimento dos órgãos fiscalizadores”, enfatiza Fontana.

O coordenador acrescenta que será recomendada a adoção de medidas internas como: utilização pela Integridade e pelo Comitê de Ética da Codeba das melhores práticas e critérios técnicos e impessoais para nomeação, licitação e parcerias, além de capacitação contínua de todos os envolvidos.

Para a Codeba, essas iniciativas, em parceria com a FIA e a FCAV, visam não apenas a modernizar a infraestrutura portuária, mas também a promover o desenvolvimento sustentável das comunidades do entorno. Em comunicado, a diretoria da autoridade portuária destaca que “a formalização dessas parcerias é um marco para a Codeba” e que a companhia está “construindo, com base sólida e científica, um futuro mais eficiente, inclusivo e sustentável para os portos da Bahia”.