Campanha arrecada doação de roupas, brinquedos e livros durante a Bahia Oil & Gas Energy

Evento acontece de 28 a 30 de maio - Foto: Divulgação

Durante a Bahia Oil & Gas Energy, que acontecerá de 28 a 30 de maio no Centro de Convenções de Salvador, a Cetrel realizará a campanha “Circulaê” para arrecadar roupas, brinquedos e livros usados em bom estado. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Essencis Bahia e com a organização do evento, convida a todos os participantes a fazerem suas doações, que serão destinadas a instituições selecionadas da região.

Tanto na entrada do evento, quanto no estande da Essencis Bahia com a Cetrel - onde as empresas apresentarão soluções ambientais para a indústria de óleo e gás -, os visitantes encontrarão pontos de coleta das doações. O material arrecadado passará por triagem antes da distribuição, garantindo que todas as peças estejam em condições adequadas de uso.

“Esta campanha representa muito mais que uma simples arrecadação: é a materialização do nosso compromisso com a sustentabilidade, unindo benefícios em prol do meio ambiente e da sociedade. Ficamos muito contentes em ter o apoio e envolvimento da organização do evento e esperamos contar com o mesmo engajamento dos visitantes, por meio de doações”, destaca Mariana Oliveira, coordenadora de Marketing & Inteligência de Mercado da Cetrel.

Principal feira do segmento

Caio Ávila, gerente geral da Essencis Bahia, também comenta sobre a importância da ação na principal feira do segmento na Bahia. “A ação é fundamental, pois entendo que, cada vez mais, a economia circular se faz presente no dia a dia das empresas, já que repensa os meios tradicionais de produção e consumo. ‘E se os produtos de hoje se transformassem nos recursos de amanhã?’ Por isso, reciclar, reaproveitar e reutilizar são práticas essenciais para empresas que têm a preocupação com o meio ambiente e com o social como pilar. Falamos tanto em ESG — e nada mais interessante do que colocar isso em prática justamente na feira mais importante do nosso setor na Bahia”, declara.

Nicolás Honoraro, diretor da Bahia Oil & Gas Energy, destaca que a ação está alinhada com a proposta da feira, onde a prática da economia circular é bastante comum, especialmente nos processos de produção e refino do segmento de petróleo: “No maior evento de óleo e gás do Norte e Nordeste, faz todo sentido uma campanha de circulação e reúso — não de petróleo, mas de roupas, brinquedos e livros, que podem ser úteis para outras pessoas quando deixam de ser para algumas.”