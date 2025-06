Mapa da economia do mar de Salvador

Cerca de 350 km² do território de Salvador está concentrado na Baía de Todos os Santos - Foto: Divulgação

Quando a bicentenária Associação Comercial da Bahia (ACB), no ano de 2014, lançou a ´Carta da Baía´ em sessão solene no seu salão nobre, declarando Salvador e a sua baía mãe, de Todos os Santos (BTS), como ´Capital da Amazônia Azul´, começou a escrever um novo capítulo da história chamando atenção para a força, ainda mal mensurada, da economia do mar no Brasil que movimenta cerca de 2 trilhões de reais por ano.

Na Carta, firmada por todos presentes, inclusive por dirigentes das Federações da Indústria, do Comércio e da Agricultura, e ainda, Ministério Público Estadual, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), academia, secretarias de estado, ongs e sociedade civil organizada; a ACB destacou a força da centralidade geográfica de Salvador e da BTS - berços da civilização brasileira - no universo dos 5.7 milhões de km² da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) nacional, que circunda toda a costa, do Amapá ao Rio Grande do Sul, batizada pela Marinha como Amazônia Azul.

Promovendo debates, investindo no associativismo empresarial e conquistando espaços, a ACB criou, em 2020, a Comissão de Economia do Mar. Articulada com a Marinha (2º Distrito Naval) e a Autoridade Portuária (Codeba), estimulou a organização da política estadual de incentivo à economia do mar, resultando na Lei nº 14.672, de 29 de abril de 2024, estabelecendo diretrizes para este importante setor no estado.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Educação (CNE), alinhando-se com a Década do Oceano (2021-2030 / Unesco) iniciativa que conscientiza a população sobre a importância dos oceanos e dos mares, recebeu palestrantes sobre ‘Economia do Mar na Amazônia Azul´, abrindo debates para inclusão do mar no currículo acadêmico.

Seguindo a inserção da Amazônia Azul no mapa oficial do Brasil, já feita pelo IBGE, a ACB organiza, em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a Associação Cultural Brasil Estados Unidos (ACBEU), a Codeba, o IGHB, a Fundação Aleixo Belov e outros parceiros, construção do mapa da economia do mar das cidades e o atlas da economia do mar da Bahia. Com a criação da Secretaria Municipal do Mar, começará pelo ‘Mapa da Economia do Mar de Salvador’, mobilizando atores públicos e privados.

O mapa é uma representação plana, em escala reduzida de uma área geográfica. O atlas é uma coleção de mapas agrupados em livro ou documento. Uma cidade com 66 km de litoral, como Salvador, precisa mapear os potenciais da economia do mar. Sem dados não é possível planejar nem fazer gestão. Mapas e Atlas são ferramentas inestimáveis para uma ampla gama de propósitos, desde planejamento de investimentos até a educação e a visualização de dados.

Qual será o valor da economia do mar em praias lotadas de Salvador como as da Barra, Ondina, Itapuã, Piatã, São Tomé de Paripe, Boa Viagem, Ribeira, Itapagipe, e tantas outras, nos fins de semana? Quanto movimentam os pequenos restaurantes e empreendedores das barracas, os transportes, os vendedores ambulantes, as cervejas, o gelo e o acarajé? Os pescadores e marisqueiros? E as atividades da náutica, do turismo e do lazer? Qual será o valor a economia produzida pela atividade portuária, de logística e de transporte, que reúnem um conglomerado de grandes, pequenas e micro empresas?

Dever de casa para o Sebrae que divulga conceitos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e precisa de exemplos práticos e mensuráveis da sua aplicação local. Os ODS 8, 11, 12 e 14 lidam diretamente com o assunto e ainda inspiram a criação, na Capital da Amazônia Azul, do Centro Nacional da Economia do Mar do Sebrae. Só depende de visão e de vontade política.

Dos 693 km2 da área total do município de Salvador, 343 km2 estão em território seco e 350 km² no território molhado da BTS. Qual o valor deste rico território e qual a influência que exerce sobre a economia da cidade? Reinterpretado com inteligência nova este cenário é exigido do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) um outro desafio – mapear a economia da urbe molhada.

Eduardo Athayde

Eduardo Athayde é diretor do WWI no Brasil e membro da Comissão de Economia do Mar da ACB.

