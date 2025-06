Show de Leonardo atrai famílias ciganas em Salvador

Família de Tatiana e Jarilton - Foto: Dara Medeiros | Ag. A TARDE

O cantor Leonardo é uma das primeiras atrações do São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador. O sertanejo tem atraído muitos fãs para o local. Entre a multidão dos seus admiradores, nesta quarta-feira, 18, um grande número de ciganos se destaca.

O casal Tatiana Araújo e Jarilton da Gama vieram da cidade de Camaçari para ver o ídolo de pertinho. Eles reuniram a família inteira para começar as comemorações juninas em grande estilo.

"Veio a família toda, veio a esposa, irmão, pai, mãe, tio e tia para ver o Leonardo. A gente ouve muito em casa, escuta direto ele", contou o trabalhador ambulante.

As letras românticas e o estilo divertido e espontâneo de Leonardo gerou uma grande identificação da comunidade cigana. A distância não foi impeditivo para quem queria escutar as canções dele ao vivo.

Ciganas não abrem mão das roupas tradicionais

A jovem Tatiana Araújo exaltou a mistura entre a tradição e o sertanejo, escolhendo um chapéu coutry para combinar com o seu conjunto vermelho e estampado.

"Olhei, escolhi, achei bonito e vim. Escolhi o vermelho para combinar com o esposo e o filho", explicou.

Quem também saiu da Região Metropolitana de Salvador (RMS) para acompanhar a apresentação do cantor Leonardo foi a cigana Valquíria, de 35 anos. Ela é de Dias D'Ávila.

Ao ser questionada sobre o que mais gosta no artista, ela respondeu com empolgação: "Tudo! Eu gosto de tudo nele, as músicas e o jeito".

Ela, a filha, a cunhada e a tia não abrem mão dos vestidos e saias da cultura que atravessa tantas gerações.

Valquíria revelou que as vestimentas são um verdadeiro investimento financeiro.

"As roupas variam de R$ 2 mil a R$ 3 mil, isso as mais básicas. Faz parte da cultura da gente e quanto mais brilho melhor", contou.

Transmissão do São João da Bahia

A festa no Parque de Exposição de Salvador pode ser acompanhada ao vivo pelo Portal A TARDE. Confira: