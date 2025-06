São João: veja ordem de shows desta quarta no Parque de Exposições

Serão mais de 50 atrações musicais que passarão pelo principal palco da festa junina - Foto: Divulgação

Faltam poucas horas para o início do São João da Bahia 2025. A programação que começa nesta quarta-feira, 18, segue até o dia 23 com apresentações gratuitas no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe. Serão mais de 50 atrações musicais que passarão pelo principal palco da festa junina após a abertura dos portões, às 17h.

Neste primeiro dia de festa, o Parque de Exposições será palco para Leonardo, Manu Bahtidão e Matheus Fernandes. Também se apresentam Péricles e Leonardo, Seu Maxixe, É O Tchan, Escandurras, Priscila Senna e Iguinho e Lulinha.

Confira a ordem dos shows:

Péricles e Leonardo;

Seu Maxixe;

É O Tchan;

Escandurras;

Manu Bahtidão;

Leonardo;

Matheus Fernandes;

Priscila Senna;

Iguinho e Lulinha.

Metrô vai funcionar 24h

Por conta do período junino e o aumento de usuários do transporte público, a CCR Metrô Bahia decidiu que vai operar em esquema especial durante o São João 2025. A partir das 5h desta quarta-feira, 18, até 23h59 de terça-feira, 24, o modal vai funcionar 24 horas com reforço no atendimento.

Durante a madrugada (0h às 5h), o embarque será permitido apenas nas estações Acesso Norte e Mussurunga. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão exclusivamente para desembarque, exceto a Estação CAB.

Em parceria com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB), os terminais de ônibus Acesso Norte e Pirajá (Linha 1), além do terminal de Mussurunga (Linha 2), funcionarão de forma ininterrupta durante toda a madrugada. Já o Terminal de Águas Claras terá operação conforme a demanda, com ônibus partindo do Terminal de Pirajá e parada prevista no local.

A operação contará ainda com o reforço de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens conforme a demanda. A segurança será garantida com apoio da Polícia Militar e por meio do monitoramento eletrônico do Sistema Metroviário, que possui mais de 2 mil câmeras espalhadas por estações, trens, passarelas e terminais.

O sistema é integrado ao Centro de Controle Operacional (CCO) e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação. Além disso, 220 câmeras corporais com áudio, acopladas ao uniforme dos agentes, também estarão em operação.