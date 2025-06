Metrô de Salvador vai funcionar 24 horas durante o São João

Em 2024, a CCR adotou operação especial em 104 eventos - Foto: Divulgação | CCR

Por conta do período junino e o aumento de usuários do transporte público, a CCR Metrô Bahia decidiu que vai operar em esquema especial durante o São João 2025. A partir das 5h desta quarta-feira (18) até 23h59 de terça-feira (24), o modal vai funcionar 24 horas com reforço no atendimento.

Durante a madrugada (0h às 5h), o embarque será permitido apenas nas estações Acesso Norte e Mussurunga. As demais estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionarão exclusivamente para desembarque, exceto a Estação CAB.

Em parceria com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB), os terminais de ônibus Acesso Norte e Pirajá (Linha 1), além do terminal de Mussurunga (Linha 2), funcionarão de forma ininterrupta durante toda a madrugada. Já o Terminal de Águas Claras terá operação conforme a demanda, com ônibus partindo do Terminal de Pirajá e parada prevista no local.

A operação contará ainda com o reforço de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens conforme a demanda. A segurança será garantida com apoio da Polícia Militar e por meio do monitoramento eletrônico do Sistema Metroviário, que possui mais de 2 mil câmeras espalhadas por estações, trens, passarelas e terminais. O sistema é integrado ao Centro de Controle Operacional (CCO) e às Salas de Supervisão Operacional (SSO) de cada estação. Além disso, 220 câmeras corporais com áudio, acopladas ao uniforme dos agentes, também estarão em operação.

Balanço de operações especiais

Em 2024, a CCR adotou operação especial em 104 eventos, sendo 61 jogos de futebol e 43 shows. Desse total, 24 eventos motivaram alterações no horário de funcionamento. A estratégia 24h, por exemplo, foi realizada para atender ao público do Festival de Verão, em janeiro, apenas na Linha 2.

Já durante o Carnaval e os festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro, o sistema funcionou sem intervalos nas duas linhas. No ano anterior, apenas a linha 2 teve operação 24h para a festa de São João. Em 2024, o metrô de Salvador e Lauro de Freitas teve funcionamento 24h durante 18 dias, seis vezes mais do que o registrado no ano anterior.

Compra de Passagens

Para quem busca mais agilidade na hora de embarcar, é possível pagar a passagem diretamente na catraca. Basta aproximar cartões de crédito, débito, celular com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes gerados no aplicativo Recarga Pay na parte inferior da catraca. O sinal verde indicará que o pagamento foi aprovado e o acesso estará liberado. A tarifa do metrô é de R$4,10.

Com investimento superior a R$1 milhão e mais de 4 mil horas dedicadas ao projeto, a CCR Mobilidade - plataforma de mobilidade urbana do Grupo CCR - lançou um aplicativo inédito, ampliando as facilidades para quem utiliza o metrô diariamente.