Homem é detido por assediar mulher na Estação Acesso Norte

Embarque tardio só funcionará na Estação Campo da Pólvora - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

Um homem foi detido no final da manhã desta quinta-feira, 22, após ser acusado por passageiras do sistema metroviário de Salvador de ter cometido importunação sexual em um dos vagões do metrô. O incidente ocorreu na Estação Acesso Norte.

De acordo com informações de testemunhas fornecidas ao Portal A TARDE, o homem teria se aproximado de uma das passageiras e, de maneira inadequada, esfregado seu órgão genital ereto contra a vítima. A situação provocou indignação entre os usuários do sistema metroviário, que imediatamente alertaram a segurança do metrô. A CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do sistema, confirmou o incidente e informou que a polícia foi chamada ao local para dar continuidade aos procedimentos do caso.

Segunda a Polícia Militar, agentes da 35ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência. A mulher que se identificou como vítima e o acusado foram encaminhados à Deam para registro da ocorrência.

Em nota, a CCR Metrô Bahia afirma que repudia qualquer forma de assédio e orienta que, em casos como esse, os agentes de atendimento e segurança da empresa devem ser acionados imediatamente.

"A CCR Metrô Bahia repudia qualquer forma de assédio e informa que, em casos como esses, os agentes de atendimento e segurança da empresa devem ser acionados para que as devidas providências sejam tomadas. Vale ressaltar que a Concessionária oferece um espaço exclusivo para o atendimento de mulheres vítimas de assédio e/ou violência: a "Sala Elas à Frente", localizada na Estação Pirajá. O espaço conta com uma equipe especializada, composta por uma psicóloga e uma assistente social da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) para oferecer suporte psicológico e social, orientando e acolhendo mulheres que necessitem de ajuda em situações de violência", diz a nota.