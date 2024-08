Bahia intensifica preparação para duelo contra o Botafogo

Ceni promoveu trabalhos táticos nesta quinta-feira, 22 - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia seguiu sua rotina de preparação nesta quinta-feira, 22, no CT Evaristo de Macedo, visando o confronto contra o Botafogo, que acontece no próximo domingo, 25, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe, comandada por Rogério Ceni, trabalhou intensamente em busca de mais um resultado positivo na competição.

As atividades do dia começaram no auditório, onde o elenco assistiu a um vídeo que analisou os erros e acertos na vitória sobre o Grêmio no último fim de semana. Essa análise foi fundamental para ajustar os detalhes que ainda precisam ser corrigidos e reforçar os pontos fortes da equipe.

Após a sessão de vídeo, os jogadores foram ao campo 2, onde o preparador físico Danilo Augusto liderou um trabalho de ativação, preparando os atletas fisicamente para os desafios do treino.

Leia mais:

Bahia x Flamengo: confira os horários das quartas da Copa do Brasil

Flamengo anuncia Michael às vésperas do duelo contra o Bahia na CDB



Na sequência, Rogério Ceni dividiu o grupo em seis equipes e comandou um exercício técnico e tático em campo reduzido. A atividade foi marcada por regras específicas de passes e finalizações, focando na agilidade e precisão das jogadas.



No campo 1, o treino continuou com ênfase na marcação e na saída de jogo. O treinador dividiu o elenco em duas equipes para trabalhar a correção de posicionamento e a posse de bola, aspectos cruciais para o confronto contra o líder do campeonato.

Os atacantes do elenco realizaram um treino específico de finalizações, buscando aprimorar a pontaria para o jogo de domingo. Paralelamente, os defensores focaram no treino de posicionamento e na saída de bola, visando maior solidez defensiva.

O volante Rezende participou de parte do treinamento, mas depois seguiu para trabalhos de transição física e técnica, indicando uma possível volta gradual aos gramados. Enquanto isso, o atacante Biel e o lateral-direito Gilberto continuam em tratamento de suas respectivas lesões, e o volante Nico Acevedo realizou atividades na sala de musculação.