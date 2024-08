Bahia x Flamengo: confira os horários das quartas da Copa do Brasil

Bahia e Flamengo se entrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão 2024 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira, 21, a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil 2023. Único representante do Nordeste na competição, o Bahia encara o Flamengo em busca da classificação inédita na semifinal.

O primeiro jogo será diante da fiel torcida e está agendado para a próxima quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Já o jogo de volta, no Rio de Janeiro, será realizado no dia 12 de setembro, uma quinta-feira, às 21h45, no Maracanã.

O Bahia busca passar das quartas de final pela primeira vez desde o início da Copa do Brasil em 1989. Esta é a nona participação do Esquadrão de Aço nesta fase.

Confira o retrospecto do Tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil:

1989: Grêmio

1990: Flamengo

1999: Juventude

2002: Atlético-MG

2012: Grêmio

2018: Palmeiras

2019: Grêmio

2023: Grêmio