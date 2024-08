Flamengo terá ao menos cinco desfalques para duelo com o Bahia

COPA DO BRASIL

Wesley sendo marcado por Caio Alexandre no Flamengo x Bahia pelo Brasileirão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Adversário do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo vive um momento de muitos problemas em relação ao Departamento Médico. Apesar de ter um dos elencos mais poderosos do futebol brasileiro, o Rubro-Negro vem perdendo alguns de seus principais jogadores.

Para o confronto contra o Esquadrão, que acontece na semana que vem entre os dias 28 e 29 de agosto, o Flamengo já tem certeza que terá ao menos cinco desfalques: os atacantes Cebolinha, Gabigol e Pedro, o lateral-esquerdo Viña e o meia Arrascaeta, todos com lesões. O ponta-esquerda ex-Grêmio e o defensor uruguaio nem sequer jogam mais em 2024.

Leia mais:

Antes do Bahia, o time carioca ainda terá um duelo importante pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em que visita o Bolívar, em La Paz, nesta quinta-feira, 22. Para esta partida, o técnico Tite também perdeu o lateral-direito Wesley, outro lesionado. Este, no entanto, ainda não foi descartado para a Copa do Brasil.

Arrascaeta, Gabigol e Pedro ainda têm chance de retornar para a partida de volta contra o Esquadrão, que acontece entre os dias 11 e 12 de setembro. O Flamengo não informou um prazo exato de recuperação para o trio ofensivo, apenas que eles voltam no próximo mês.