Escrita incômoda: Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador

Rogério Ceni quer quebrar histórico negativo contra o Flamengo

Após sorteio realizado nesta terça-feira, 20, o Bahia vai enfrentar o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil 2024. Com isso, uma situação vem a tona e chama a atenção: Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo na condição de treinador.

>> Sorteio coloca Bahia e Flamengo frente a frente na Copa do Brasil

Treinador desde 2017, Ceni já encarou o rubro-negro carioca no comando de Bahia, Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo e nem sequer empatou nos confrontos. No histórico, são 12 derrotas em 12 jogos em que o comandante teve como adversário o Flamengo, com cinco gols marcados e 21 sofridos.

No último encontro de Ceni com os cariocas, o Esquadrão teve uma boa atuação, contudo foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão 2024.

Ceni tem história vitoriosa no Fla

Após passagem de sucesso no Fortaleza, Rogério Ceni assumiu o comando do Flamengo em novembro de 2020. Por lá, ficou até julho de 2021 e teve conquistas importantes, como o Brasileirão de 2020, a SuperCopa do Brasil de 2021 e o Campeonato Carioca de 2021.

Esquadrão fará o primeiro jogo em Salvador

O primeiro jogo entre os clubes será na Arena Fonte Nova. O confronto que valerá a vaga na semifinal será no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem vencer vai enfrentar o vencedor da chave Corinthians e Juventude. Os duelos de ida estão previstos para a semana do dia 28 de agosto, enquanto os de volta deverão ocorrer na semana de 12 de setembro.



Retrospecto - Rogério Ceni x Flamengo:



Brasileirão 2017

Flamengo 2x0 São Paulo



Brasileirão 2019

Flamengo 2x0 Fortaleza

Fortaleza 1x2 Flamengo

Cruzeiro 1x2 Flamengo



Série A de 2020

Flamengo 2x1 Fortaleza



Brasileirão 2021

São Paulo 0x4 Flamengo



Brasileirão 2022

São Paulo 0x2 Flamengo



Copa do Brasil 2022 - semifinal

São Paulo 1x3 Flamengo

Flamengo 1x0 São Paulo



Brasileirão 2023

Flamengo 1x0 Bahia



Brasileirão 2024

Flamengo 2x1 Bahia