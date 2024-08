Filha de Regina Duarte dá declaração polêmica sobre a mãe: “Me afetou”

Regina Duarte e Gabriela Duarte - Foto: Reprodução | Instagram

A filha de Regina Duarte, a atriz Gabriela Duarte, revelou que o posicionamento político da mãe impactou sua vida. “Me afetou em vários lugares, porque somos pessoas públicas. Ela tomou um posicionamento”, disse em entrevista para o canal das gêmeas Michelle e Giselle Batista.

“Eu respeito, ela tem todo o direito, mas tem uma diferença de posicionamento. Ela se posiciona de um jeito que não faço, não é da minha forma. São coisas que geram ruídos complicados”, continuou.

Gabriela afirmou que não pensa igual à mãe. “É mais fácil colocar tudo no mesmo saco. Coloca, fecha. É mais fácil. E não é dessa forma. Da mesma forma que não penso como meus pais, quero que meus filhos sejam assim também. Que tenham ideias próprias, pensem por si”, disse.

Na oportunidade, a moça reforçou que é mais discreta. “Sempre fui [discreta], pela forma que cresci, sempre teve essa questão de eu ser uma pessoa pública, direta ou indiretamente. Isso me fez ficar na minha, viver minha vida. Dou muito valor para a minha vida pessoal, particular. O meu círculo pessoal eu divido, me sinto à vontade.”

Após encerrar o contrato com a Globo, Regina Duarte assumiu o cargo de secretária de Cultura no governo de Jair Bolsonaro (PL). A atriz, que endossou a candidatura à reeleição de Bolsonaro, costuma se posicionar politicamente nas redes sempre ligada a pautas conservadoras, além de divulgar diversas fake news, que já lhe renderam advertências do Instagram.