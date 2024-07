Regina Duarte é condenada e terá que fazer ato de reparação; entenda

Regina Duarte foi secretária especial de Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Reprodução

A atriz Regina Duarte foi condenada pela Justiça a se retratar e pagar uma indenização de 30 mil reais por publicar uma fake news utilizando uma foto de Leila Diniz, falecida em 1972. A decisão foi resultado de um processo movido por Janaina Diniz Guerra, filha de Leila.

LEIA TAMBÉM

Michelle Bolsonaro é condenada por usar imagem de atriz feminista



A Justiça determinou a exclusão da publicação e a retratação nas redes sociais. Em dezembro, Regina publicou um vídeo em defesa da ditadura militar, reproduzindo um discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, e usou uma foto fora de contexto das atrizes Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell.

No vídeo, Regina afirmou que "64 foi uma exigência da sociedade" e que "as mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem". No entanto, a foto era de um protesto das atrizes em 1968 contra a ditadura.

Em sua retratação, Regina declarou: "O que fiz foi na maior boa fé. Jamais imaginei que alguém pudesse interpretar meu post de forma diferente ou sentir-se prejudicado".

A juíza Ingrid Charpinel Reis, em sua decisão, destacou que a imagem mostrava Leila Diniz em um protesto contra o regime militar e a censura, afirmando que a atriz tinha sua personalidade e honra ligadas à defesa da Democracia.

"A ré, entretanto, sem qualquer tipo de autorização, publicou um vídeo em sua rede social contendo a referida foto, subvertendo o contexto em que a imagem foi feita", concluiu a magistrada.