Michelle Bolsonaro é condenada por usar imagem de atriz feminista | A TARDE

Michelle Bolsonaro foi condenada a pagar R$ 30 mil de indenização por uso inapropriado da imagem da atriz Leila Diniz.



O processo foi movido pela filha de Leila, a diretora e roteirista Janaina Diniz Guerra, e transitou no Juizado Especial Cível da Lagoa, no Rio de Janeiro. Cabe recurso da defesa.

Em fevereiro de 2023, a ex-primeira-dama publicou uma montagem em que seu rosto aparece em uma imagem de um protesto de 1968 que celebrava a conquista do voto feminino, durante a ditadura militar. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Aparecem ao lado de Michelle na imagem as atrizes Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Odete Lara e Norma Bengell de mãos dadas. O marido de Michelle, Jair Bolsonaro (PL), é suspeito de colaborar para uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.