Embarque na estação de metrô Campinas será gratuito até dia 1º | A TARDE

Duas estações de metrô terão embarque gratuito até a segunda-feira da semana que vem, dia 1º. Além de Águas Claras, a estação de Campinas também não cobrará tarifa pela entrada dos usuários.



Ambas as informações, que serão anunciadas por Jerônimo Rodrigues (PT) durante evento de inauguração da estação de Águas Claras, foram adiantadas pelo Portal A TARDE.

As estações de Águas Claras e de Campinas fazem parte da linha 1 do sistema de metrô da CCR. A outra ponta do trajeto é a estação da Lapa, no centro da capital baiana.

Incluída na linha 1, a estação Acesso Norte faz baldeação com a linha 2, que leva usuários até a estação Aeroporto, localizada no limite entre os municípios de Salvador e de Lauro de Freitas.

Sobre estação de Águas Claras

Na confluência da Avenida 29 de Março com a BR-324, a estação está conectada a um Terminal de Ônibus, com linhas municipais e metropolitanas, que também será entregue, na terça, à população. As obras são de responsabilidade da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Com investimentos de R$ 518 milhões para a Estação Águas Claras, e R$ 72 milhões para o Terminal de Integração, o empreendimento conclui a ampliação de mais cinco quilômetros na Linha 1 do metrô, atendendo a demanda de transporte metroviário e urbano dessa região, beneficiando a população que chega ou sai da capital baiana. Com essa inauguração, o metrô passará a ter 38 quilômetros de extensão, com as Linhas 1 e 2.