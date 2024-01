Embarque no metrô de Águas Claras será gratuito até 1º de janeiro | A TARDE

Inaugurada na manhã desta terça-feira, 26, em evento com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e sua equipe, a estação de metrô de Águas Claras terá embarque gratuito até a segunda-feira da semana próxima semana, dia 1º.



Informação, a ser anunciada no evento que inaugura o equipamento, foi adiantada ao Portal A TARDE.

Na confluência da Avenida 29 de Março com a BR-324, a estação está conectada a um Terminal de Ônibus, com linhas municipais e metropolitanas, que também será entregue, na terça, à população. As obras são de responsabilidade da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Com investimentos de R$ 518 milhões para a Estação Águas Claras, e R$ 72 milhões para o Terminal de Integração, o empreendimento conclui a ampliação de mais cinco quilômetros na Linha 1 do metrô, atendendo a demanda de transporte metroviário e urbano dessa região, beneficiando a população que chega ou sai da capital baiana. Com essa inauguração, o metrô passará a ter 38 quilômetros de extensão, com as Linhas 1 e 2.