Guia completo do São João no Parque de Exposições 2025

São João no Parque Exposições: tudo que você precisa saber - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

O São João da Bahia 2025 no Parque de Exposições, em Salvador, promete ser um dos maiores e mais animados dos últimos tempos. Com entrada gratuita, a festa junina oficial da capital baiana acontece de 18 a 23 de junho, reunindo artistas de diversos gêneros em seis dias de shows, cultura e muita diversão.

Além da música e da tradição nordestina, o evento também abraça a solidariedade. Quem for aproveitar o arraiá pode participar da campanha “Arraiá da Solidariedade”, levando 1kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fique atento às regras de acesso

Para garantir a segurança e o bem-estar de todos, algumas regras foram definidas:

Entrada gratuita e acesso exclusivo pela Avenida Paralela;

Não será permitida a entrada de materiais perfurocortantes, bebidas ou alimentos;

Não haverá estacionamento no Parque de Exposições

A organização recomenda que o público utilize transporte público como ônibus, metrô, táxi ou aplicativos de transporte.

Outro ponto importante é que os portões estarão abertos até meia-noite (00h).

Mais de 50 atrações confirmadas

A Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) e o Governo da Bahia anunciaram a programação oficial, que conta com cerca de 54 atrações. O São João no Parque de Exposições terá shows para todos os gostos, desde o tradicional forró até sertanejo, arrocha e piseiro.

Os artistas vão garantir um verdadeiro arrasta-pé com grandes nomes da música nacional e regional. A expectativa é de um público recorde, que deve lotar o espaço nos seis dias de evento. Clique aqui e confira a programação completa.

São João com diversão, cultura e solidariedade

Além dos shows, o São João da Bahia 2025 no Parque de Exposições contará com uma estrutura completa de segurança, espaços para alimentação, decoração típica e muita cultura nordestina.

Transmissão multiplataforma com alcance recorde

Com um histórico de sucesso em 2024, a transmissão realizada pelo Grupo A TARDE bateu recordes: mais de três milhões de visualizações, mais de 200 vídeos publicados e dois milhões de pessoas impactadas. Só no YouTube, a média foi de 1.160 visualizações por vídeo, com transmissões que ultrapassaram nove horas diárias.

Nas redes sociais, o engajamento foi impressionante: mais de 15 milhões de impressões, com destaque para os vídeos de feed e reels que somaram 8,1 milhões de visualizações. No Instagram, os portais A TARDE e Massa! alcançaram mais de 2,1 milhões de contas durante o período junino.

No canal do A TARDE Play, através do YouTube, foi uma média de nove horas de transmissões diariamente com a equipe que estava lotada diretamente do Parque de Exposições. Ao todo, as transmissões bateram quase 500 mil visualizações.