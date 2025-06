São João: Grupo A TARDE terá transmissão ao vivo no Parque de Exposições

São João em Salvador - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Com uma operação que une tradição, tecnologia e jornalismo de qualidade, o Grupo A TARDE prepara uma grande cobertura das festas de São João na Bahia em 2025. O público poderá acompanhar os principais momentos dos festejos no Parque de Exposições, em Salvador, através dos portais e no impressos A TARDE e Massa!, e do Youtube, no canal A TARDE Play.

Ao todo, serão seis dias de festas, que começam nesta quarta-feira, 18, e terminam 23 de junho, com artistas de todos os gêneros. Nesse período, os internautas terão acesso a uma programação intensa, recheada de shows, entrevistas, bastidores e muita cultura nordestina, com uma estrutura que mobiliza mais de 80 profissionais.

A cobertura inclui ainda reportagens especiais nos portais A TARDE e Massa!, nas redes sociais, rádio e no impresso, reunindo histórias, personagens e o clima contagiante do São João da Bahia.

Shows e tradição

Estão previstos mais de 50 grandes nomes da música regional e nacional durante as festas na 'capitá' como Leonardo, Simone Mendes, Israel e Rodolffo, Murilo Huff, Mastruz com Leite, Bell Marques, João Gomes, Zé Vaqueiro, Léo Santana e muitos outros.

A decisão de limitar os festejos a sete dias, anunciada pelo Governo da Bahia, tem como objetivo centralizar as ações em datas estratégicas para o turismo e a mobilização do público local e de fora da capital.

O Parque de Exposições será o principal centro de transmissão ao vivo, mas os registros também vão alcançar o Pelourinho, Paripe, Periperi e outras 12 cidades do interior.

Transmissão multiplataforma com alcance recorde

Com um histórico de sucesso em 2024, a transmissão realizada pelo Grupo A TARDE bateu recordes: mais de três milhões de visualizações, mais de 200 vídeos publicados e dois milhões de pessoas impactadas. Só no YouTube, a média foi de 1.160 visualizações por vídeo, com transmissões que ultrapassaram nove horas diárias.

Nas redes sociais, o engajamento foi impressionante: mais de 15 milhões de impressões, com destaque para os vídeos de feed e reels que somaram 8,1 milhões de visualizações. No Instagram, os portais A TARDE e Massa! alcançaram mais de 2,1 milhões de contas durante o período junino.

No canal do A TARDE Play, através do YouTube, foi uma média de nove horas de transmissões diariamente com a equipe que estava lotada diretamente do Parque de Exposições. Ao todo, as transmissões bateram quase 500 mil visualizações.