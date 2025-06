São João mobiliza serviços de urgência e emergência em toda a Bahia

Sesab reforça atuação do Samu no São João - Foto: Leonardo Rattes/Saúde GOV-BA

Uma grande operação de prevenção de acidentes e de suporte a acidentados está sendo montada nas rodovias baianas, durante o período de festejos juninos. A ação prevê reforço das escalas dos hospitais, por parte da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em articulação com as atuações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O São João é uma das festas mais esperadas do ano na Bahia, o que se reflete no intenso movimento nas rodovias estaduais e federais no período. Morador de Salvador, Artur Mota, de 22 anos, por exemplo, planeja curtir os festejos juninos com a família em Araci, a cerca de 220 quilômetros da capital baiana.

“O São João é uma festa de família para mim, um momento de ir para Araci e juntar todo mundo”, afirma Mota. “A gente pega a estrada todo ano. O caminho, que normalmente dura três horas, acaba levando mais de cinco. É muito fluxo de carros – e muitos acidentes.”

O cenário descrito por Artur é uma realidade para milhares de baianos e turistas que se deslocam durante os festejos juninos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que mais de 1,5 milhão de veículos devem circular pelas rodovias federais que cortam a Bahia durante o período. Entre os pontos de maior atenção estão a BR-324 (saída de Salvador), BR-116 (anel viário de Feira de Santana), BR-101 (acesso a cidades como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus), além das regiões de Juazeiro (divisa com Pernambuco), Jequié e Vitória da Conquista.

PRF alerta principais cuidados de trânsito para ter no São João | Foto: Divulgação/PRF

“Nossas equipes estarão atentas aos condutores que insistem em comportamentos imprudentes, especialmente aqueles que realizam ultrapassagens indevidas, trafegam pelo acostamento, dirigem com excesso de velocidade ou, infelizmente, combinam álcool e direção”, alerta a policial rodoviária federal Fernanda Maciel.

Hospitais regionais administrados pela Sesab em áreas de maior fluxo rodoviário, como o Clériston Andrade (Feira de Santana), HRSAJ (Santo Antônio de Jesus), HGVC (Vitória da Conquista) e o Hospital do Oeste (Barreiras), atuam em regime de reforço nos plantões, com ampliação do número de profissionais e regulação de leitos para atendimentos de urgência e emergência.

“O São João é um momento de celebração da nossa cultura, da alegria e da união do povo baiano, mas é também um tempo em que redobramos nosso compromisso com a vida e com o cuidado”, afirma o diretor-geral de Gestão das Unidades Próprias da Sesab, Michael do Carmo. “Ao levarmos estrutura de saúde para perto das pessoas, promovemos a prevenção, garantimos atendimento rápido e acolhemos quem mais precisa. A presença do SUS nesses espaços de grande circulação é fundamental para salvar vidas, reduzir riscos e mostrar, na prática, que a saúde pública deve estar onde o povo está."

Michael do Carmo, diretor-geral de Gestão das Unidades Próprias da Sesab | Foto: Leonardo Rattes/Saúde-GOV-BA

Feira de Santana é ponto estratégico de atendimento

Local do maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste, a segunda cidade mais populosa da Bahia, Feira de Santana, é ponto estratégico para os que buscam aproveitar os festejos juninos no interior baiano. Cortada pelas BRs 101, 116 e 324 e pelas BAs 052, 503 e 504, a cidade registra alto fluxo de veículos no período, o que ocasiona aumento no número de acidentes. Grande parte das vítimas é encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), referência para atendimento de alta complexidade na região, após encaminhamento pelo Samu.

A localização da cidade e o fluxo intenso de veículos fazem com que o Samu seja constantemente acionado para prestar os primeiros socorros. A coordenadora do serviço em Feira de Santana, Rita Lima, afirma que os acidentes de trânsito são a principal preocupação nesse período junino.

Rita Lima, coordenadora do Samu de Feira de Santana | Foto: Arquivo Pessoal

“Nossas ambulâncias ficam em alerta máximo, com profissionais treinados para atender com agilidade e eficiência qualquer tipo de urgência”, afirma Rita, que está no Samu há 20 anos. “As pessoas pensam que as queimaduras são os principais casos de atendimento, mas o maior número de ocorrências é de acidentes de trânsito, em especial, de moto. Há consumo de bebida alcoólica, direção perigosa, excesso de velocidade, manobras arriscadas, desrespeito às leis de trânsito, tudo isso aumenta o risco de acidentes. Entretanto, o SAMU está preparado para qualquer tipo de urgência, seja queimadura, intoxicação ou trauma.”

A diretora do Hospital Geral Clériston Andrade, Cristiana França, também aponta os acidentes de trânsito como a principal causa de atendimentos no período junino. “A grande preocupação que temos são os acidentes viários”, confirma. “O Clériston é o maior hospital do interior do estado. Nesse período, temos atenção redobrada. A equipe está completa, inclusive com reforço no plantão assistencial. Toda a parte de medicamentos e insumos também está reforçada.”

Cristiana França, diretora do HGCA | Foto: Divulgação

Em comunicado, a PRF orienta quem for viajar no São João a dirigir com responsabilidade. “A PRF orienta que os motoristas planejem bem sua viagem, levando em consideração a possibilidade de congestionamentos por causa do alto fluxo de veículos nesse período”, orienta a instituição. “Antes de viajar, é fundamental realizar uma revisão completa no veículo, verificando pneus (inclusive o estepe), limpadores de para-brisa, sistema de iluminação (faróis e lanternas) e a validade da documentação do veículo e do condutor.”

Universalização

Em março deste ano, a Bahia, em parceria com o Ministério da Saúde, concluiu a universalização do serviço Samu em todo o estado. Desde 2023, a Bahia recebeu 312 ambulâncias, destinadas à implantação, ampliação, expansão e renovação da frota.

Sesab reforça atuação do Samu no São João | Foto: Leonardo Rattes/Saúde GOV-BA

Com a universalização, a população baiana ganha mais agilidade e qualidade no atendimento às urgências médicas, com integração às demais redes de saúde nos territórios. O feito é considerado histórico por especialistas da área e representa um avanço na equidade do acesso aos serviços públicos de saúde no estado.

O diretor da Sesab Michael do Carmo destaca o papel essencial do Samu na estratégia integrada de assistência durante o período junino. “A Sesab está presente no São João ao lado das prefeituras e do Samu, que cumpre um papel essencial no cuidado e na assistência aos que precisam”, afirma. “Com essa parceria e essa estratégia integrada, o governo do Estado está ao lado dos municípios, dos socorristas e com todo o aparato da saúde para garantir um período de festas com muita paz e saúde.”

Dicas de segurança para quem for pegar a estrada no São João

🚗 Antes da viagem

1. Planeje bem o trajeto, considerando possíveis congestionamentos.

2. Faça uma revisão completa no veículo, incluindo:

Pneus (inclusive o estepe);

Limpadores de para-brisa;

Sistema de iluminação (faróis e lanternas);

Documentação do veículo e do condutor (verifique validade).

PRF indica que motoristas faça revisão completa do veículo antes de viajar | Foto: Divulgação/PRF

🛣️ Durante a viagem

3. Use o cinto de segurança – obrigatório para todos os ocupantes do veículo.

4. Redobre a atenção ao dirigir, especialmente em trechos movimentados ou sob condições climáticas adversas.

5. Não use o telefone celular ao volante.

6. Mantenha uma condução prudente e responsável, respeitando os limites de velocidade e a sinalização.

Em caso de emergência, deve-se ligar para o 192 (Samu), número disponível 24 horas.