Camarote Tio Zé terá edição especial no São João de Amargosa

Camarote pretende oferecer uma experiência completa ao público - Foto: Divulgação

Reconhecido entre os espaços mais disputados do circuito junino baiano, o Camarote Tio Zé terá, em 2025, uma edição especial no São João de Amargosa. O projeto, já consolidado em Santo Antônio de Jesus, amplia sua atuação e se insere agora em um dos destinos mais tradicionais do interior da Bahia durante o período festivo.

Com assinatura do Grupo Notável, o camarote pretende oferecer uma experiência completa ao público. Entre os serviços, estão o acesso ao front stage, banheiros exclusivos, segurança reforçada, entrada diferenciada, lounge e uma ambientação planejada para proporcionar conforto e praticidade sem abrir mão da animação típica dos festejos.

Rodrigo Melo, sócio do Grupo Notável, afirmou que a escolha por Amargosa foi motivada pelo histórico de eventos na cidade e pelo reconhecimento de sua importância cultural no São João baiano.



“Estamos muito felizes em retornar a Amargosa, cidade pela qual temos enorme carinho e onde já realizamos grandes eventos como o Forró do Piu Piu. Levar o Camarote Tio Zé para essa cidade é mais um passo na missão de proporcionar experiências inesquecíveis durante o São João. Temos certeza de que o sucesso se repetirá, agora em novo cenário, com a mesma qualidade e alegria que marcam nossas produções”, declarou.

A chegada do projeto foi bem recebida pela gestão municipal. O secretário de administração, finanças e desenvolvimento institucional de Amargosa, Joanildo Borges, destacou o alinhamento do camarote com o perfil da festa local:

“Quero registrar que recebemos com muito carinho o Camarote Tio Zé no nosso São João. Amargosa tem uma festa autêntica, de raiz, que celebra a cultura nordestina com alegria durante o dia e a noite. É um São João da família, da segurança, da transparência e que agora ganha ainda mais força com a chegada de um projeto que une estrutura de excelência e responsabilidade”, afirmou.

Operação e valores

O Camarote Tio Zé funcionará entre os dias 20 e 24 de junho. Os ingressos custarão entre R$ 120 e R$ 150, e o espaço contará com DJ residente e ambientação voltada para quem busca conforto, segurança e uma nova forma de viver o São João em meio à programação intensa do evento.

Atrações em Amargosa

Para 2025, já estão confirmados nomes como Calcinha Preta, Alcymar Monteiro, Flávio José, Marcos & Belutti, Trio Nordestino, Simone Mendes, Limão com Mel, Cavaleiros do Forró e Adelmário Coelho.