Periperi ferve com disputa entre quase 60 quadrilhas no campeonato junino

Evento transformou a Praça da Revolução - Foto: Divulgação | Sidnei Florêncio

O primeiro dia do 17º Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia transformou a Praça da Revolução, em Periperi, em um verdadeiro arraial cultural. Com torcidas animadas representando vários municípios do estado, o público acompanhou com entusiasmo a apresentação das primeiras quadrilhas selecionadas pela Federação Baiana de Quadrilhas Juninas (FEBAQ). Cenografias elaboradas, tecidos vibrantes, efeitos especiais e enredos emocionantes marcaram o início da competição.

Reconhecida desde 2024 como manifestação da cultura nacional, a quadrilha junina é uma expressão artística que une dança, teatro e tradição nordestina. Segundo a Secretaria de Turismo da Bahia, o São João é um dos maiores atrativos turísticos do estado, sendo o motivo principal da visita de 31% dos turistas que estiveram em Salvador no período junino de 2024.

O presidente da FEBAQ, Carlos Brito, destacou a importância do evento, que conta com quase 60 quadrilhas da capital e do interior. "A expectativa é muito grande. É uma vitrine da nossa cultura e uma forma de manter vivo esse movimento que impacta diretamente a vida de muitos jovens", afirmou.

Brito também chamou a atenção para os desafios enfrentados pelas quadrilhas, como a falta de apoio financeiro, que pode levar ao fim de grupos e afetar centenas de jovens envolvidos em suas atividades. "Quando uma quadrilha deixa de existir, de 100 a 150 jovens ficam sem ocupação nos fins de semana. As quadrilhas não são apenas lazer, são também espaços de formação cidadã", completou.

Nesta quarta-feira, 11, se apresentaram equipes como Zabumba de Ouro (Riachão de Jacuípe), Poeira do Sertão (São Sebastião do Passé), Se Vira Nos 30 (Coração de Maria), Brilho de Candeias (Candeias), entre outras.

Programação do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia

Nesta quinta-feira, 12, o evento continua com mais apresentações do Grupo de Acesso, incluindo quadrilhas como Renascer, Encanto do Nordeste, Buscapé de Cachoeira, Rosas Vermelhas e Mistura Gostosa.

O 17º Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas segue até domingo, 15, sempre das 10h às 20h, na Praça da Revolução, em Periperi. A programação é gratuita e aberta ao público.