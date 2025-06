Mais de 9 mil bombeiros e PM's vão atuar no São João da Bahia

- Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Os festejos de São João na Bahia começam na quarta-feira, 18, em diversos municípios baianos. Por conta disso, as forças de segurança a exemplo da Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros já estão preparando os seus efetivos com o objetivo de garantir a segurança da população. Nesta quinta-feira, 12, os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública (SSP) concederam uma entrevista coletiva para detalhar as ações que serão feitas em todo o estado no período de São João.

O comandante-geral da PM, Antonio Carlos Magalhaes, explicou que a operação especial foi iniciada na quarta-feira, 11, com um efetivo de 7.251 policiais de militares até o final do dia 24 de junho. Explicou ainda que serão 24 mil postos de serviço espalhados por toda a Bahia. "Vamos estar trabalhando com 135 portais de abordagem dos grandes circuitos, dos grandes eventos e vamos estar também dando prosseguimento com as operações específicas de abordagem das rodovias. Nós vamos saber o acompanhamento das rodovias, a aparência da parte de final de semana, com o policiamento reforçado nas rodovias que vai se deslocar para o interior, já que a festa do seu auge está no interior do estado", pontuou.

Outro representante das forças de segurança, o comandante do Corpo de Bombeiros, Aloísio Mascarenhas, disse ser um momento especial para a tropa por conta de elementos que trazem riscos, que é o fogo, presente nas fogueiras, fogos de artifício. "O manejo do fogo nesse momento precisa ser muito seguro e o corpo de Bombeiros vem desempenhando a sua atividade, já realizando ações preventivas com relação aos locais onde ocorrerão às festas. Então, estamos trabalhando com os 20 batalhões de bombeiros militares, empregando efetivos em 281 municípios", afirmou.

"Na atividade preventiva, nós já estamos realizando há quase um mês as análises dos projetos referentes a essa festa, seja onde vai acontecer eventos festivos, seja nos locais onde ocorrerão comercialização do fogos de artifício. Então, foram analisados 102 projetos e nós temos 102 projetos de locais de festa e 39 de locais de comércio de fogos artifício. São empregados 236 viaturas. Teremos na capital e RMS, 2.080 plantões de bombeiros no interior, 5.444. No total de 7.521 plantões divididos em 2.400 bombeiros militares trabalhando", acrescentou. No quesito de investimentos são de mais de R$ 700 mil na capital e mais de R$ 2 milhões no interior do estado.

Também vai haver o apoio de uma aeronave e 7 drones nesse mesmo ponto de patrulhamento. Comentou ainda que todo o efetivo empregado é sem prejuízo das nossas atividades ordinárias.