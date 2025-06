Investimento alto: aluguel para o São João na Bahia chega a R$ 15 mil

Cachoeira é uma cidades mais procuradas para o São João - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

De 18 a 24 de junho, a Bahia celebrará oficialmente o São João, em mais de 270 municípios, com investimento de mais de R$ 7 milhões. Para os habitantes das cidades com os festejos mais famosos, o período é uma oportunidade de conseguir uma renda extra com o aluguel de imóveis durante as datas da festa.

Em Santo Antônio de Jesus, já não há casas disponíveis para o período, como conta Fábio Braga, corretor e delegado regional do Conselho Regional de Corretores de Imóveis Bahia (Creci-BA). “Os turistas começaram a procurar em março. Muitos moradores saem da própria casa e vão passar o São João com familiares para locar o espaço e ganhar um dinheiro a mais”, diz.

Na cidade, cujas principais atrações incluem Jorge e Mateus, Simone Mendes, Xand Avião, Daniel e Ana Castela, o pacote de cinco dias de aluguel em casas mais simples varia entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. Já imóveis com mais estrutura, como piscina e churrasqueira, custam entre R$ 8 mil e R$ 15 mil, segundo Braga. “O perfil dos clientes é cada vez mais diversificado. Tem muitos grupos de jovens ou grupos com três ou quatro casais, mas também vêm famílias com crianças”, conta o corretor.

Liderança no investimento

Em Cruz das Almas, que lidera o investimento para o São João, com R$ 9,29 milhões, a Prefeitura estima que 500 mil pessoas participaram da festa, com ocupação total da rede hoteleira local e um aumento de 30% nos preços dos aluguéis de temporada.

A expectativa de faturamento é de cerca de R$ 50 milhões, com projeção de crescimento de 50% nas vendas do comércio. “Já alugamos 21 imóveis, e o pessoal continua procurando”, celebra o corretor Jeová Junior. Ele conta que o pacote de locação de seis dias varia de R$ 3 mil a R $8 mil - quanto mais perto do circuito da festa, maior o valor.

O São João de Cruz das Almas está marcado para ocorrer entre os dias 19 e 24 de junho e contará com uma grade de 30 atrações, entre elas nomes como Wesley Safadão, Simone Mendes, Nattan, Xand Avião, Tarcísio do Acordeon e Mari Fernandez.

“Quando mais diversificados são os gêneros musicais da programação, maior é a procura por aluguéis para esse período”, comenta Sandra Pureza, esposa de Jeová e também corretora. O sucesso dos festejos juninos é tamanho que o casal tem observado uma nova modalidade de aluguel: “Muitos jovens estão alugando casas ou kitnets sem mobília alguma. Eles trazem apenas um colchão, só para dormir mesmo, enquanto curtem os dias de festa por aqui e em outras cidades da região”, contam.

Mesmo os municípios que não têm tanta tradição junina começam a atrair a atenção dos turistas. É o caso de Valença, no baixo sul do estado, que contará com shows de Bell Marques, Belo, Limão com Mel, Adelmário Coelho, Leonardo, Léo Santana e Solange Almeida, entre outros. “Comecei a receber ligações de possíveis clientes querendo casas para alugar e estou procurando esses imóveis na cidade. Historicamente, não temos essa demanda. Por aqui, as pessoas não têm o hábito de sair de suas casas para alugar para terceiros”, conta o corretor Ailton Andrade.

Contrato de locação

Para quem vai alugar seu imóvel, Fábio Braga recomenda sempre formalizar a transação por meio de um contrato. Esse documento deve especificar o número máximo de ocupantes e conter um inventário detalhado dos itens existentes na propriedade.

O corretor também indica a realização de uma vistoria minuciosa, com registro em fotos e vídeos, verificando o funcionamento de eletrodomésticos e demais equipamentos. “Esse procedimento deve ser repetido na devolução do imóvel, garantindo que tudo permaneça em bom estado”, ressalta.

Braga sugere ainda que os proprietários solicitem um valor caução como garantia. Em relação às contas de consumo, como água e luz, a dica é conferir os medidores no momento da saída dos hóspedes, calcular os gastos e repassá-los aos locatários.

Para completar, ele recomenda incluir no valor do aluguel uma taxa para serviços de limpeza e manutenção, preferencialmente realizados por alguém de confiança do proprietário. Essa medida ajuda a assegurar a conservação do espaço e evita eventuais dores de cabeça após o uso.