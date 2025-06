Forró dos milhões: pagodeiros vão embolsar grana alta no São João

Léo Santana durante desfile no Circuito Dodô, no Carnaval - Foto: Uendel Galter/ AG A Tarde

O pagodão baiano é um dos gêneros musicais mais populares do estado e sua capacidade de se manter em destaque é notável, principalmente no Carnaval de Salvador. Outro evento em que se tem percebido uma força ainda mais intensa desse segmento é o São João. Ao lado dos artistas do arrocha, os pagodeiros têm sido cada vez mais escolhidos para preencher as grades dos festejos juninos da Bahia — e isso reflete no investimento financeiro que as cidades têm feito.

Em 2025, esses artistas, juntos, vão receber R$ 13,1 milhões com apresentações em cidades baianas. O Portal A TARDE fez um levantamento junto ao Painel de Transparência dos Festejos Juninos, divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), e destrinchou o valor milionário que os seguintes pagodeiros vão ganhar: Leo Santana, Xanddy Harmonia, Tony Salles, Igor Kannário, Psirico, Bruno Magnata (La Furia), Guig Ghetto, O Kanalha, Oh Polêmico e O Erótico.

O maior montante vai ficar com Leo Santana, com o seu projeto ‘Forrogode & Fuleragem’, anunciado na quinta-feira, 5. O Gigante vai se apresentar em nove municípios da Bahia e faturar R$ 5,2 milhões. Depois vem Xanddy Harmonia, com oito shows e faturamento de R$ 2,3 milhões. Na sequência, aparece Tony Salles, que também vai fazer oito apresentações, mas vai receber um valor menor: R$ 1,8 milhão.

As cifras são de recursos municipais — ou seja, serão pagos pelas próprias prefeituras locais —, exceto duas, de Tony Salles, que são estaduais, verbas oriundas do governo estadual.

Confira o levantamento completo:

1. Leo Santana: 9 shows

Conceição da Feira: R$ 600.000,00

Conceição do Jacuípe: R$ 600.000,00

Camaçari: R$ 600.000,00

Capim Grosso: R$ 600.000,00

Itatim: R$ 600.000,00

Valença: R$ 600.000,00

Formosa do Rio Preto: R$ 580.000,00

Medeiros Neto: R$ 550.000,00

Conceição do Coité: R$ 500.000,00

Total: R$ 5.230.000,00

2. Xanddy Harmonia: 8 shows

Coração de Maria: R$ 300.000,00

Nova Soure: R$ 300.00,00

Teofilândia: R$ 300.000,00

Jaborandi: R$ 300.000,00

Euclides da cunha: R$ 300.000,00

Paripiranga: R$ 300.000,00

Itaparica: R$ 300.000,00

Ribeira do Pombal: R$ 250.000,00

Total: R$ 2.350.000,00

3. Tony Salles: 8 shows

Santo Estêvão: R$ 260.000,00

Itabuna: R$ 260.000,00

Iuiú: R$ 260.000,00

Souto Soares: R$ 230.000,00

Castro Alves: R$ 230.000,00

Cachoeira: R$ 230.000,00

Queimadas: R$ 200.000,00

Jaborandi: R$ 200.000,00

Total: R$ 1.870.000,00

4. Igor Kannario: 7 shows

Itapetinga: R$ 330.000,00

São José da Vitória: R$ 330.000,00

Wenceslau Guimarães: R$ 330.000,00

Baixa Grande R$ 200.000,00

Andaraí: R$ 180.000,00

Cardeal Silva: R$ 180.000,00

Xique-Xique: R$ 180.000,00

Total: R$ 1.640.000,00

5. Psirico: 5 shows

Araçás: R$ 200.000,00

Boquira: R$ 165.000,00

Santa Cruz da Vitória: R$ 165.000,00

Conceição do Coité: R$ 160.000,00

Ribeira do Pombal: R$ 150.000,00

Total: R$ 840.000,00

6. La Furia: 7 shows

Arataca: R$ 100.000,00

Pilão Furado: R$ 100.000,00

Conceição de Feira: R$ 100.000,00

Tapiramutá: R$ 100.000,00

Gavião: R$ 100.000,00

Malhada: R$ 90.000,00

Muquém de São Francisco: R$ 90.000,00

Total: R$ 680.000,00

7. O Kanalha: 1 show

Xique-Xique: R$ 150.000,00

8. Guig Ghetto: 2 shows

Conceição do Coité: R$ 80.000,00

Mairi: R$ 70.000,00

Total: R$ 150.000,00

9. Oh Polêmico: 1 show Heliópolis: R$ 120.000,00

10. O Erótico

Xique-xique: R$ 90.000,00