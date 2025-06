Quanto custa ir ao São João em Campina Grande? Saiba opções saindo de BA, RJ e SP

Parque do Povo, em Campina Grande tem capacidade para mais de 70 mil pessoas - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Conhecido como um dos maiores festejos juninos, o São João de Campina Grande já teve a programação deste ano divulgada e as festas já iniciaram no dia 30 de maio e permanecem até o dia 6 de junho, ao todo são 38 dias de duração, o que totaliza cinco dias a mais que ano anterior.

Com mais de 200 shows gratuitos, entre atrações já confirmadas estão, Luan Santana, João Gomes, Jorge e Mateus, Alok, Elba Ramalho entre outros nomes de peso. De acordo com a empresa organizadora, a capacidade de público do evento suporta 76.195 pessoas.

O Portal A TARDE reuniu as principais informações para quem quer planejar para o próximo ano e ir para o maior São João do mundo.

Passagens aéreas

O preço das passagens aéreas direto para Campina Grande variam a depender da época de pesquisa, por isso, para quem quer economizar e conseguir promoções, o ideal é se planejar e comprar as passagens com antecedência.

O Portal A TARDE reuniu alguns valores saindo das origens mais procuradas no país para Campina Grande.

Salvador (SSA) para Campina Grande (CPV): as passagens variam de R$ 813 a mais de R$ 2.000 ida e volta quando procuradas mais próximo da data da viagem, com antecedência é possível achar promoções de até R$ 500 ida e volta.

São Paulo (GRU/CGH/CVP) para Campina Grande (CPV): Já de São Paulo saindo do aeroporto de Congonhas, onde se encontram os menores valores, ou de Guarulhos ou de Vira Copos em Campinas para a cidade paraibana, os preços variam de R$ 1.400 a R$ 2.400 ida e volta, procurando com antecedência.

Rio de Janeiro (SDU/GIG) para Campina Grande (CPV): Saindo do aeroporto Santos Dumont ou do Galeão, os preços variam de R$ 1.270 a R$ 2.500 ida e volta, quando procurados com antecedência, podendo encontrar promoções de até R$ 990 ida e volta.

Hospedagem

Como de costume, durante a época de festas, o preço tende a aumentar, especialmente no final de semana. É o caso de hotéis e estadias em Campina Grande durante o São João, e próximo a região do Parque do Povo, localizado no centro da cidade, onde ocorrem os shows gratuitos.

As estadias localizadas perto do evento podem variar de R$ 285 a mais de R$ 500 por noite.

Entre hotéis os valores vão de R$ 200 a R$ 500 por noite, é possível ainda achar opções mais em conta em pousadas que variam de R$ 104 a R$ 200 a diária. Há ainda as opções em aplicativos de locação temporária que podem variar de R$ 200 a mais de R$ 600.

Grande público e economia local

Agora em 2025, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade prevê que mais de 3,5 milhões de pessoas passem pelo Parque do Povo, espaço onde acontecem os shows gratuitos e que foi ampliado para 40 mil metros quadrados.

Já de acordo com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, o São João de 2025 deve movimentar mais de R$ 740 milhões na economia local, a previsão é de um aumento de 10% comparado ao ano passado que movimentou R$ 673 milhões.

Outro ponto que chama atenção para o São João em Campina Grande são as atrações de peso; confira: