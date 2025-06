Saiba quais cidades baianas mais contrataram bandas neste São João

A Bahia contará com diversas atrações em suas cidades - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Faltando poucos dias para o início do São João, as expectativas dos baianos em torno das atrações dos festejos juninos de 2025 só crescem. Algumas cidades do estado resolveram investir com tudo este ano e lideraram a lista de meior número de contratações.

Segundo informações do Painel de Transparência dos Festejos Juninos, divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) no último domingo, 1º, o município de Euclides da Cunha foi quem liderou a lista, contratando cerca de 38 atrações ao todo.

Entre os nomes anunciados oficialmente pela prefeitura da cidade estão a banda Calcinha Preta e os cantores: Nadson O Ferinha, Xanddy Harmonia, Léo Foguete, Heitor Costa, Danniel Vieira e Xand Avião.

Top 10 cidades

Com uma grade recheada de atrações, as cidades de Iraquara, Cruz das Almas, Paramirim e Conceição do Coité, também fazem parte dos nomes que mais contrataram artistas em 2025 na Bahia.

Confira a lista completa:

Euclides da Cunha- 38 atrações

Iraquara - 37 atrações

Cruz das Almas - 30 atrações

Paramirim – 30 atrações

Conceição do Coité – 27 atrações

Mucugê – 27 atrações

Quijingue – 26 atrações

Jequié – 25 atrações

Livramento de Nossa Senhora – 25 atrações

Barra – 24 atrações

