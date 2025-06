Vila AfroJunina celebra São João com culinária preta em Salvador

Durante todo o mês de junho, o espaço passa a dar destaque à culinária típica nordestina - Foto: Divulgação

A tradição junina ganhou novos contornos em Salvador com a chegada da primeira edição da ‘Vila AfroJunina – Comidas que Contam Histórias’, realizada pela loja Afrocentrados Conceito no piso L2 do Shopping Bela Vista. Durante todo o mês de junho, o espaço se transforma em uma vila temática dedicada à culinária típica nordestina com protagonismo de mulheres negras empreendedoras.

Com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h, em comemoração do São João, a Vila oferece opções como bolo de paçoca, laranja e aipim, doce de jenipapo e amendoim coberto. Os produtos podem ser consumidos no local, adquiridos ou encomendados.



A curadoria é assinada por Cynthia Paixão, fundadora da Afrocentrados Conceito, e responsável por projetos como ‘Ayô Circuito AfroColab’ e ‘Afrodonas’. A iniciativa busca valorizar saberes ancestrais e garantir às expositoras foco total na produção e renda.

“O que estamos criando é mais do que um ponto de venda. É um espaço que exalta as potências da culinária preta, das mãos que cozinham com memória, e da força do empreendedorismo feminino e comunitário. Nada melhor do que unir saberes tão importantes através de uma culinária que atravessa gerações. Nós, da equipe Afrocentrados, estamos muito orgulhosos com a chegada da nossa nova Vila!”, afirma Cynthia.

Cinco marcas compõem a Vila nesta edição:

Cuscuz Odara

Criada por Dandara Bastos em 2020, a marca nasceu durante a pandemia e aposta no resgate da alimentação ancestral com cuscuz recheado de milho, tapioca e arroz. “Entregamos memória afetiva, cultura e aconchego em cada prato”, diz a empreendedora.

Sabor com Amor

Rejane Sacramento é confeiteira desde os 15 anos e fundadora da marca. Com mais de 20 anos de experiência, ela desenvolve receitas inspiradas nas tradições da mãe e da avó. Para o São João, aposta em releituras criativas dos sabores juninos.

Doces Divinos da Mi

Michele de Jesus, de 42 anos, criou a marca em 2014 após enfrentar o desemprego e a maternidade solo. Para ela, empreender é um ato político e um caminho para a independência financeira. Ela cresceu vendo a mãe vender lanches nas ruas.

Docizin

Fundada por Taiana Carvalho, a Docizin surgiu na pandemia e se especializa em bolos personalizados. Cada bolo produzido carrega um pedacinho da história da confeiteira, que cresceu entre receitas de família.

Oyá Doces Delícias

Comandada por Marina Bonfim, a Oyá nasceu em 2015 e reúne mulheres pretas de diferentes idades na produção de sequilhos artesanais com identidade ancestral. O projeto também realiza oficinas de culinária criativa para mulheres da periferia.